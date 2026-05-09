Expertos de la ONU acusan a EE.UU. de "poner en riesgo los derechos humanos en Cuba"

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Ocho expertos independientes de derechos humanos de la ONU emitieron un comunicado conjunto en el que acusan a Estados Unidos de poner en riesgo los derechos humanos en Cuba mediante lo que denominan un "bloqueo de combustible", y exigen a Washington que revise "inmediatamente" su política.

Los firmantes incluyen a los relatores especiales sobre el derecho a la salud, el derecho al agua potable y el derecho a la alimentación, entre otros, quienes acusan a Washington de llevar a Cuba a una "hambruna de energía" con graves consecuencias para el desarrollo y los derechos humanos del país.

"La interrupción del suministro de combustible ha exacerbado las dificultades económicas y humanitarias en Cuba, afectando desproporcionadamente a las poblaciones vulnerables", precisa el comunicado.

El documento señala que cortar el acceso al combustible ha empeorado drásticamente la escasez en toda la Isla, llevando a los servicios esenciales al límite.

"Si bien la orden hace referencia a las preocupaciones sobre derechos humanos en Cuba, no considera cómo la medida en sí misma -una medida coercitiva unilateral- perjudica directamente el disfrute de los derechos humanos del pueblo cubano", recalca.

Los expertos documentaron más de 96,000 cirugías aplazadas en la Isla, incluyendo 11,000 pediátricas, y advirtieron que la crisis ha provocado "La interrupción de servicios médicos críticos, la contaminación del agua potable y la imposibilidad de refrigerar alimentos y medicamentos".

Citaron datos del propio gobierno cubano según los cuales el 80 % de la capacidad de generación eléctrica del país depende del combustóleo y las reservas han caído por debajo del 10 % en varias refinerías. El déficit de generación eléctrica alcanzó un máximo histórico de 1,945 MW el pasado 1 de abril, con apagones de hasta 30 horas seguidas en algunas zonas.

Sin embargo, la narrativa de los expertos de la ONU choca frontalmente con lo que el secretario de Estado Marco Rubio declaró el pasado lunes desde el podio de la Casa Blanca: "No existe un bloqueo petrolero contra Cuba como tal".

Rubio explicó que Cuba recibía petróleo gratis de Venezuela y que el régimen revendía aproximadamente el 60 % de ese suministro en lugar de destinarlo a la población: "Ni siquiera beneficiaba a la gente". Atribuyó la crisis energética al colapso del suministro venezolano -interrumpido definitivamente en enero tras la captura de Nicolás Maduro- y a la incompetencia del régimen, al que calificó de "comunistas incompetentes dirigiendo ese país".

Este mismo viernes, el funcionario reveló desde Roma que EE.UU. ha ofrecido 100 millones de dólares en ayuda humanitaria a Cuba, de los cuales el régimen solo ha permitido distribuir 2,5 millones a través de Cáritas y la Iglesia Católica: "Es el régimen el que se está interponiendo en el camino".

La Habana calificó la oferta de "sucio negocio político" y "limosnas", mientras el Ministerio de Relaciones Exteriores declaró que EE.UU. quiere "provocar un estallido" en la Isla.

El pasado miércoles, Rubio también anunció nuevas sanciones contra GAESA, el conglomerado militar que controla entre el 40 % y el 70 % de la economía formal cubana, describiendo la entidad como "una empresa holding creada por generales en Cuba que ha generado miles de millones de dólares en ingresos, ninguno de los cuales beneficia al pueblo cubano". Las empresas extranjeras que operen con GAESA tienen hasta el 5 de junio para cerrar esas operaciones.

Los expertos de la ONU concluyeron su comunicado con una advertencia de fondo: "Las sanciones unilaterales no deben usarse como herramienta para el cambio de régimen".

No es la primera vez que lo dicen: en febrero ya habían condenado la Orden Ejecutiva 14380 de Trump -que impuso aranceles a países que exporten petróleo a Cuba- calificándola de "grave violación del derecho internacional", mientras Trump firmó una nueva orden ejecutiva el 1 de mayo ampliando las sanciones a los sectores de energía, defensa, minería y finanzas.