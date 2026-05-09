Expertos de la ONU acusan a EE.UU. de "poner en riesgo los derechos humanos en Cuba"

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Ocho expertos independientes de derechos humanos de la ONU emitieron un comunicado conjunto en el que acusan a Estados Unidos de poner en riesgo los derechos humanos en Cuba mediante lo que denominan un "bloqueo de combustible", y exigen a Washington que revise "inmediatamente" su política.
Los firmantes incluyen a los relatores especiales sobre el derecho a la salud, el derecho al agua potable y el derecho a la alimentación, entre otros, quienes acusan a Washington de llevar a Cuba a una "hambruna de energía" con graves consecuencias para el desarrollo y los derechos humanos del país.
"La interrupción del suministro de combustible ha exacerbado las dificultades económicas y humanitarias en Cuba, afectando desproporcionadamente a las poblaciones vulnerables", precisa el comunicado.
El documento señala que cortar el acceso al combustible ha empeorado drásticamente la escasez en toda la Isla, llevando a los servicios esenciales al límite.
"Si bien la orden hace referencia a las preocupaciones sobre derechos humanos en Cuba, no considera cómo la medida en sí misma -una medida coercitiva unilateral- perjudica directamente el disfrute de los derechos humanos del pueblo cubano", recalca.
Los expertos documentaron más de 96,000 cirugías aplazadas en la Isla, incluyendo 11,000 pediátricas, y advirtieron que la crisis ha provocado "La interrupción de servicios médicos críticos, la contaminación del agua potable y la imposibilidad de refrigerar alimentos y medicamentos".
Citaron datos del propio gobierno cubano según los cuales el 80 % de la capacidad de generación eléctrica del país depende del combustóleo y las reservas han caído por debajo del 10 % en varias refinerías. El déficit de generación eléctrica alcanzó un máximo histórico de 1,945 MW el pasado 1 de abril, con apagones de hasta 30 horas seguidas en algunas zonas.
Sin embargo, la narrativa de los expertos de la ONU choca frontalmente con lo que el secretario de Estado Marco Rubio declaró el pasado lunes desde el podio de la Casa Blanca: "No existe un bloqueo petrolero contra Cuba como tal".
Rubio explicó que Cuba recibía petróleo gratis de Venezuela y que el régimen revendía aproximadamente el 60 % de ese suministro en lugar de destinarlo a la población: "Ni siquiera beneficiaba a la gente". Atribuyó la crisis energética al colapso del suministro venezolano -interrumpido definitivamente en enero tras la captura de Nicolás Maduro- y a la incompetencia del régimen, al que calificó de "comunistas incompetentes dirigiendo ese país".
Este mismo viernes, el funcionario reveló desde Roma que EE.UU. ha ofrecido 100 millones de dólares en ayuda humanitaria a Cuba, de los cuales el régimen solo ha permitido distribuir 2,5 millones a través de Cáritas y la Iglesia Católica: "Es el régimen el que se está interponiendo en el camino".
La Habana calificó la oferta de "sucio negocio político" y "limosnas", mientras el Ministerio de Relaciones Exteriores declaró que EE.UU. quiere "provocar un estallido" en la Isla.
El pasado miércoles, Rubio también anunció nuevas sanciones contra GAESA, el conglomerado militar que controla entre el 40 % y el 70 % de la economía formal cubana, describiendo la entidad como "una empresa holding creada por generales en Cuba que ha generado miles de millones de dólares en ingresos, ninguno de los cuales beneficia al pueblo cubano". Las empresas extranjeras que operen con GAESA tienen hasta el 5 de junio para cerrar esas operaciones.
Los expertos de la ONU concluyeron su comunicado con una advertencia de fondo: "Las sanciones unilaterales no deben usarse como herramienta para el cambio de régimen".
No es la primera vez que lo dicen: en febrero ya habían condenado la Orden Ejecutiva 14380 de Trump -que impuso aranceles a países que exporten petróleo a Cuba- calificándola de "grave violación del derecho internacional", mientras Trump firmó una nueva orden ejecutiva el 1 de mayo ampliando las sanciones a los sectores de energía, defensa, minería y finanzas.
Preguntas frecuentes sobre la crisis energética y humanitaria en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Cómo afecta el "bloqueo de combustible" a la situación humanitaria en Cuba?
El "bloqueo de combustible" ha exacerbado las dificultades económicas y humanitarias en Cuba, afectando desproporcionadamente a las poblaciones vulnerables. La interrupción del suministro energético ha provocado la suspensión de servicios médicos críticos, contaminación del agua potable y dificultades para refrigerar alimentos y medicamentos.
¿Cuáles son las cifras más alarmantes de la crisis en el sistema de salud cubano?
Los expertos de la ONU han documentado más de 96,000 cirugías aplazadas, incluyendo 11,000 pediátricas, debido a la crisis energética. Además, miles de pacientes dependen de servicios que han sido interrumpidos, como radioterapia y hemodiálisis, lo que agrava la situación sanitaria en la isla.
¿Cuál es el papel de Estados Unidos en la crisis energética de Cuba según las declaraciones oficiales?
Estados Unidos, a través de su secretario de Estado Marco Rubio, ha negado la existencia de un bloqueo petrolero. Según Rubio, la crisis se debe al colapso del suministro de petróleo venezolano y la incompetencia del régimen cubano. Sin embargo, los expertos de la ONU han pedido a EE.UU. que revise sus políticas, mientras el régimen cubano culpa a las sanciones estadounidenses por la situación.
¿Qué medidas ha tomado la ONU para enfrentar la crisis en Cuba?
La ONU ha lanzado un plan de respuesta para asistir a dos millones de personas en ocho provincias cubanas, con un enfoque en el acceso a la energía y servicios básicos como salud, agua y alimentos. No obstante, enfrenta un déficit de financiamiento significativo para implementar completamente estas medidas.
¿Qué consecuencias está teniendo la crisis energética en la vida cotidiana de los cubanos?
La crisis energética en Cuba está afectando prácticamente todos los aspectos de la vida cotidiana, desde la salud hasta la educación y el transporte. Los apagones prolongados, la falta de combustible y el colapso de infraestructuras han puesto en riesgo los servicios básicos y aumentado la vulnerabilidad de millones de cubanos.
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