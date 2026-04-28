La ONU pide reabrir el estrecho de Ormuz para evitar una "emergencia alimentaria global"

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El secretario general de la ONU, António Guterres, urgió este lunes la reapertura "inmediata" del Estrecho de Ormuz y advirtió que la interrupción del tráfico marítimo en esa vía estratégica "amenaza con desencadenar una crisis energética, graves disrupciones comerciales y una posible emergencia alimentaria mundial".

Guterres habló durante un debate abierto del Consejo de Seguridad organizado por Bahréin y calificó la situación como "la mayor disrupción de las cadenas de suministro desde la pandemia de la covid-19 y la guerra en Ucrania".

Según reporta EFE, el jefe de la ONU recordó que por Ormuz transita cerca de una quinta parte del comercio mundial de petróleo, una quinta parte del gas natural licuado y casi un tercio de los fertilizantes comercializados internacionalmente.

"Abran el estrecho. Permitan que se reanude el comercio. Dejen respirar a la economía mundial. Este momento exige moderación y diálogo", declaró ante el Consejo de Seguridad.

El impacto humanitario ya es alarmante: más de 20,000 marineros permanecen varados en alta mar y más de 2,000 buques comerciales están atrapados entre riesgos y restricciones de navegación.

"Estas personas no son parte de ningún conflicto. Son trabajadores civiles que mantienen abastecido al mundo", subrayó el diplomático portugués.

Guterres advirtió que «una prolongación del bloqueo podría empujar a millones de personas, especialmente en África y el sur de Asia, al hambre y la pobreza».

El Programa Mundial de Alimentos prevé 45 millones de personas adicionales en hambre aguda a nivel global, con aumentos del 21 % en África Occidental y Central, mientras la FAO estima una caída de hasta el 50 % en rendimientos de cereales en regiones africanas clave para la temporada 2026-2027.

En paralelo, 96 países exigen la reapertura del estrecho "sin trabas ni tasas de tránsito", en una declaración conjunta liderada por Bahréin que incluye a España, Estados Unidos, la Unión Europea, la Liga de Estados Árabes y el Consejo de Cooperación del Golfo.

El secretario general de la Organización Marítima Internacional, Arsenio Domínguez, declaró ante el Consejo que el principio de libertad de navegación "no es negociable".

Irán cerró el Estrecho de Ormuz el 4 de marzo de 2026 con minas, drones y misiles, en represalia a la Operación Furia Épica, ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel que destruyó la infraestructura militar iraní y mató al líder supremo Ali Jamenei junto a 49 altos funcionarios.

El precio del crudo Brent se disparó de 67 dólares por barril en febrero de 2026 a más de 126 dólares, y la Agencia Internacional de la Energía ha calificado la crisis como la más grave de suministro energético de la historia.

Tras el fracaso de las negociaciones en Islamabad el 12 de abril, Trump ordenó un bloqueo naval con 12 buques de guerra, 100 aeronaves y 10,000 efectivos en el Golfo de Omán, efectivo desde el 13 de abril.

El 23 de abril, Trump ordenó a la Marina disparar contra embarcaciones que coloquen minas en el estrecho, declarando que Estados Unidos busca el "control total" de la vía marítima.

Irán propuso este lunes reabrir el estrecho a cambio de que Washington levante su bloqueo naval y ponga fin a la guerra, excluyendo las negociaciones sobre su programa nuclear; la propuesta fue transmitida vía Pakistán y rechazada por Trump.

Este martes, Trump publicó en Truth Social que Irán le informó estar en un "Estado de Colapso" y que solicita que Estados Unidos abra el Estrecho de Ormuz "lo antes posible".

Los Emiratos Árabes Unidos anunciaron su salida de la OPEP y la OPEP+, efectiva desde el 1 de mayo, en un movimiento que analistas ven como un golpe al cartel petrolero en plena crisis energética.

Guterres reiteró que sus buenos oficios siguen "a disposición" para facilitar una solución negociada, pero Rusia y China ya vetaron el 7 de abril una resolución del Consejo de Seguridad para desbloquear el estrecho, con 11 votos a favor, dos en contra y dos abstenciones.