Raúl Torres pone en venta su estudio y Yotuel propone pagarle en EE.UU.

Yotuel y Raúl Torres Foto © Yotuel / Facebook y Raúl Torres / Facebook

El cantautor cubano Raúl Torres, una de las voces defensoras del régimen castrista dentro del sector artístico en Cuba, anunció en sus redes sociales que vendía su estudio de grabación.

"Vendo mi estudio de grabación, vendo guitarras. Interesados al privado", dijo el trovador en su muro de Facebook.

Foto: Captura de Facebook / Raúl Torres Fénix

El post ha causado asombro en sus amigos y seguidores, y hay incluso quienes le preguntan si se trata de una broma.

Una de ellos, posiblemente pensando que Torres se va del país, le escribió: "¡No nos asustes! Cualquiera menos tú", a lo que él le respondió escuetamente: "Por favor, no confunda las cosas".

Desde Miami, el cantante cubano Yotuel Romero también contestó al anuncio de Raúl Torres en un su muro de Facebook, en el que se mostró "interesado" y le hizo una "oferta" muy atractiva.

"Ponle precio al estudio y a tus guitarras que te lo compro todo. A los artistas urbanos cubanos, ya tienen estudio gratis para grabar. Raulito, ¿te pongo el dinero en USA?", expresó Yotuel.

Raúl Torres también afirmó en otro post que "la censura sin motivos le allana el camino a la mediocridad", sin ninguna explicación.

Foto: Captura de Facebook / Raúl Torres Fénix

Esa frase podría estar relacionada con quejas recientes del cantautor, acerca de la falta de apoyo de las instituciones culturales del país, que al parecer no le retribuyen su fidelidad a la dictadura como él cree que merece.

El mes pasado aseguró que ningún festival de trova u otro tipo de música se interesa por él desde 2013, cuando escribió la canción "El regreso del Amigo", dedicada al presidente venezolano Hugo Chávez.

"¡Desde entonces no cuentan conmigo! y ninguna institución se ha preocupado porque en esos lugares se escuche en mi voz las versiones originales de mis canciones revolucionarias", expresó.

El cantante y compositor, autor de bodrios como "Patria o Muerte por la Vida" no parece que pasa por su mejor momento.

En febrero pasado, confesó que no actuaría en el Festival San Remo Music Awards en La Habana, que organizó Lis Cuesta, esposa del gobernante Miguel Díaz-Canel, porque no lo invitaron.

"Bien, les anuncio que no participaré en el festival ese, San Remo, pero porque no me han invitado", dijo en su perfil de Facebook.