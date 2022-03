Raúl Torres afirma que no lo invitan a cantar en festivales desde que compuso canción a Hugo Chávez

El músico cubano Raúl Torres, tenaz defensor de la dictadura, afirmó que no lo invitan a cantar en festivales desde que le compuso una canción al fallecido presidente venezolano Hugo Chávez.

En una publicación en su muro de Facebook, el cantautor aseguró que ningún festival de trova u otro tipo de música se ha interesado por él desde 2013, cuando escribió la canción "El regreso del Amigo".

"¡Desde entonces no cuentan conmigo! y ninguna institución se ha preocupado porque en esos lugares se escuche en mi voz las versiones originales de mis canciones revolucionarias", expresó.

Torres reafirmó su admiración por los fallecidos Chávez y Fidel Castro.

"¡Y el que tenga perro que se compre un miedo! ¡Continuará!", añadió.

En la sección de comentarios, una seguidora del artista dijo que debía hacerse un serio análisis en el Ministerio de Cultura (MINCULT) sobre el tema, y agregó que él es "una gloria de la cultura cubana".

Él respondió que durante años ha recibido apoyo del MINCULT para su desarrollo profesional y que por eso le está muy agradecido.

"Creo que en los últimos tiempos algo ha pasado, no te sabría explicar aún. De igual modo te digo que cuando me refiero a instituciones te hablo de empresas de artistas y direcciones de cultura de donde se realizan estos eventos", subrayó el cantante.

Captura de Facebook / Raúl Torres Fénix

Su admiradora replicó que esas empresas y direcciones de cultura no son particulares.

"Se supone que deben promover la buena música cubana, y deben promover a los artistas que con su obra defienden todos los valores que defendemos", agregó la mujer.

En febrero pasado, Raúl Torres confesó que no actuará en el Festival San Remo Music Awards en La Habana, porque sus organizadores no lo invitaron.

"Bien, les anuncio que no participaré en el festival ese, San Remo, pero porque no me han invitado", dijo en su perfil de Facebook.

En un segundo post en sus redes sociales Torres, intentó bromear al decir que no sabe por qué hay tanta polémica en torno a la salida de artistas internacionales del evento.

"¿Por qué tanta lucha si ninguno de ellos son Alejandro Sanz Remo?" comentó, y calificó al destacado músico español como "otro Ewok adoctrinado por los Darth Vaders de Miami".