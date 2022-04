Viva Aerobús cancela vuelos desde Cuba a Nicaragua a partir del 10 de abril

Avión de Viva Aerobús Foto © Facebook/ Travel Portal

La aerolínea mexicana Viva Aerobús cancelará a partir del próximo domingo 10 de abril los vuelos desde Cuba a Nicaragua y aseguró que reembolsará la totalidad del valor de los boletos ya adquiridos por los clientes.

La última fecha de operaciones de la aerolínea desde La Habana y Santiago de Cuba será este sábado 9 de abril.

“Por este medio le notificamos que lamentablemente a partir del día de mañana, sábado 9 de abril ya no operaremos más vuelos al destino Managua desde ninguna de las rutas que actualmente volábamos, siendo los dos vuelos del día 9 (Habana- Cancún- Managua y Santiago de Cuba- Cancún- Managua), los últimos en operar”, anunció la compañía desde la página en Facebook de Travel Portal.

Viva Aerobús informó que todos los viajeros con tickets pagados a partir del día 10 de abril recibirán el valor total de su pasaje.

“Sin embargo, los que hayan tenido sus boletos confirmados en fechas anteriores y no se presentaron a su vuelo original (hicieron No Show) por las diferentes razones que hayan podido tener, sus boletos, no son reembolsables”, aclaró la aerolínea en el comunicado.

De acuerdo con el post, debido al alto volumen de clientes que deberán procesar para la devolución del dinero, el trámite podría demorar hasta tres semanas. El cierre de los vuelos entre Cuba y Nicaragua es hasta nuevo aviso, de acuerdo con otra publicación de Travel Portal.

Cientos de internautas comentaron los post, pidiendo una explicación a la repentina decisión de la empresa aérea mexicana.

“Lo dicen así de un día para otro, ya uno no tiene tiempo de recibir el dinero y buscar pasaje en otras aerolíneas”. “La mala suerte del cubano no tiene fin, ya ahorita cierran Nicaragua y no hay por donde escapar de este país”, “No se toman ni el trabajo de decir por qué cierran la ruta, lo hacen y ya y nosotros a jodernos, a perder dinero y tiempo”, escribieron varios foristas.

Ante la alarma de los cientos de cubanos afectados por esa medida, la usuaria de Facebook identificada como Amy Dmguez explicó en el grupo Vuelos Cuba Nicaragua que las cancelaciones de la rutas hacia el país centroamericano son solo par parte de Viva Aerobús, pues las compañías aéreas Conviasa y Aruba continuarán vendiendo pasajes hacia ese destino.

Facebook/ Vuelos Cuba Nicaragua

Este fenómeno de cierre de rutas hacia Nicaragua resulta frecuente. En febrero de este año la empresa Copa Airlines suspendió la venta de pasajes hacia ese país, como resultado de la alta demanda de pasajeros queriendo viajar en la mencionada ruta.

Otro caso tuvo lugar en enero de 2022, cuando más de 300 cubanos se plantaron ante la oficina de la aerolínea Conviasa en La Habana para exigir fechas de vuelos rumbo a Nicaragua, luego de casi dos años sin conexión entre ese estado y Cuba, como consecuencia de la pandemia de COVID-19.

La mayoría de los manifestantes reunidos en la sede de la empresa venezolana, ubicada en el Centro de Negocios de Miramar, pidieron la reprogramación de sus viajes, suspendidos desde 2020, tras el cierre de las fronteras en pleno auge de la crisis sanitaria.

También en diciembre de 2021, un grupo de 220 pasajeros cubanos quedaron varados en los aeropuertos de La Habana y Santiago de Cuba, cuando se disponían a viajar a Managua. La Aerolínea Air Century había cobrado 3, 300 dólares por cada boleto que vendió a sus clientes, quienes estuvieron a la deriva desde el 25 y hasta el 29 de diciembre. La cancelación del vuelo se produjo por problemas técnicos del avión.

Nicaragua se ha convertido en ruta de escape para los cubanos que buscan emigrar de forma ilegal hacia Estados Unidos en medio de una de las mayores crisis migratorias de la historia reciente de país.

El diario estadounidense The Washington Post reveló en días recientes que la cifra de inmigrantes cubanos detectados en la frontera entre México y EE.UU., ascendió a más de 32,000 durante marzo pasado. Este alarmante número es similar a la cantidad de personas que salieron de Cuba durante la llamada crisis de los balseros en 1994.