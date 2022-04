Partido comunista confirma su extrema debilidad y desastre de Cuba

Las recientes asambleas provinciales de balance del gobernante partido comunista evidenciaron crecientes dificultades para captar nuevos militantes, oscurantismo en cifras, el incumplimiento crónico de planes económicos y sociales, pese a la resistencia creativa, y mostraron que sigue siendo una casta blanca y excluyente, con un primer secretario empeñado en culpar a Estados Unidos de todos los males de Cuba.

Las reuniones se celebraron entre el 11 de marzo y el 9 de abril, siendo relevados los primeros secretarios en Pinar del Río, Mayabeque, Matanzas, Villa Clara, Camagüey y Granma, y cuando Cuba sufre los embates de la mala política comunista, el impacto económico del coronavirus y las sanciones norteamericanas.

La periodista estatal Angélica Paredes López, tuvo la sutileza de adelantarse a la catarata de incumplimientos, comunistas que caerían sobre los cubanos entre marzo y abril, avisando -en una crónica sobre el balance del partido en Isla de la Juventud- que "donde el partido es fuerte, las cosas funcionan bien".

Analizando los informes a las reuniones comunistas, la conclusión es obvia: El partido está muy debilitado porque casi nada funciona bien, y Cuba sigue instalada en el desastre, como muestran los siguientes datos, desglosados por provincias.

Pinar del Río: La actividad económica-empresarial no alcanza los propósitos previstos en sus principales indicadores productivos y de eficiencia, teniendo 37 entidades en pérdidas, 17 de ellas de la Agricultura, con incumplimientos de las producciones de cultivos varios, tabaco, forestal, pecuario y alimentaria.

Los programas ganaderos no avanzan lo necesario, con deficientes indicadores de reproducción y deficientes en manejo de la masa y la siembra de pastos y forrajes., que reducen las entregas de leche a la industria.

Pendientes de concluir las obras, están 6 490 viviendas, de las cuales 6 018 son derrumbes totales pertenecientes a familias que viven en facilidades temporales, algunas por 20 años; mientras otro número notable de pinareños viven en condiciones difíciles, incluidas madres con más de tres hijos, siendo los municipios de Pinar del Río, San Luis, Mantua, Viñales y Los Palacios los más afectados.

Artemisa: Prevalecen insuficiencias en el funcionamiento interno y se hace necesaria la incorporación de militantes que garanticen el crecimiento al partido y su futuro rejuvenecimiento (...) se incumple en renglones como frijol, leche, huevo, carne de cerdo y vacuna (...) Díaz-Canel enfatizó en la necesidad de apostar por la resistencia creativa, usando las nuevas tecnologías, la ciencia y la innovación para solucionar los problemas.

La Habana: Programa de mejora de barrios empobrecidos y una leve recuperación económica, habiendo ejecutado el presupuesto al 99% y con hitos como la OSDE Cubafarma y la siembra de mil trescientas hectáreas en la agricultura urbana, suburbana y familiar, que produjeron 6,25 libras per cápita de hortalizas por habanero, también beneficiados por el movimiento político "Cultiva tu pedacito", de los CDR y la FMC , junto a reiterados incumplimientos en el desarrollo ganadero y la producción y comercialización de la leche, mal manejo de la masa ganadera, y la no utilización de la ciencia en función de la producción. El hurto y sacrificio de ganado mayor ha mantenido una tendencia creciente, mientras se desarrolla un programa de rescate de 87 estanques y 19 presas y micropresas para la ceba de peces y cría de alevines.

El Programa de Atención Materno Infantil no tiene resultados positivos (...) se trabaja en función de rescatar los principios fundacionales del Médico y Enfermera de la Familia, y en revitalizar la Medicina Natural y Tradicional, no solo como alternativa al déficit real de medicamentos en la actualidad sino como oportunidad para introducir nuevos fármacos en la asistencia médica, con la participación de la Agricultura en el incremento de las áreas productivas de especies medicinales. Constituye un desafío para el partido comunista habanero eliminar el robo y venta ilegal de los medicamentos.

En el ámbito interno, el partido debe trabajar en el control del estado de la militancia así como en su crecimientos, con énfasis en los jóvenes y obreros.

Díaz-Canel colorea y sexualiza al partido comunista

En la cita habanera, celebrada este sábado, Díaz-Canel se lució con una sarta de mentiras y medias verdades que lanzó sobre los delegados, que son comunistas o fingen serlo, pero no son marcianos ni bobos y tuvieron que aplaudir las siguientes perlas:

El primer secretario apreció una mejor composición en el color de la piel, sexo y edad de los burós municipales y provinciales del partido, es decir, tras 57 años de hegemonía comunista absoluta, aun hay que estar componiendo comités provinciales y municipales comunistas como si fueran estructuras de un país balcanizado y para aliviar la notable discriminación de negros y mulatos.

"Los rostros del bloqueo en Cuba son las familias que, por el cerco, han tenido que padecer el fallecimiento de una persona porque no llegó, en el tiempo que necesitaba, un medicamento negado por el gobierno de Estados Unidos; porque en algún momento no pudieron recibir el servicio de ventilador pulmonar en una sala de terapia intensiva; o los esfuerzos que tuvimos que hacer para la creación de una vacuna soberana, que nos dio soberanía para enfrentar a la COVID-19, porque Estados Unidos no dio facilidades para que entraran vacunas para la población cubana".

El embargo comercial estadounidense excluye medicamentos, equipos médicos y alimentos; si Cuba no tiene dinero para pagar, es responsabilidad de su gobierno que, mientras morían cubanos por falta de medicinas y oxigeno medicinal, siguió construyendo hoteles de lujo e importando vehículos para carros policías y alquiler turístico.

La alusión a las vacunas apenas merece comentario, pues fue el gobierno quien privó a una parte de los cubanos de la inmunización gratuita ofrecida por el programa mundial de donación de vacunas a países vulnerables, promovido por la OMS y liderado por Estados Unidos y la Unión Europea, pero como esta acción estropeaba el imaginario de Potencia médica, La Habana optó por producir vacunas propias, aun en homologación internacional.

Estados Unidos no mantuvo ¡18 años! rota la principal planta productora de oxígeno medicinal de Cuba; en todo ese tiempo, alguna responsabilidad habrán tenido Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Fidel y Raúl Castro Ruz y los sucesivos ministros de Salud Pública e Industria.

Mayabeque: El programa ganadero sufre de baja natalidad, altos índices en las muertes de animales por desnutrición y mal manejo de la masa, que ha incidido negativamente en la producción de leche, incumpliéndose el plan (...) El crecimiento en viandas, hortalizas, frutas y granos, está lejos de satisfacer la demanda y las necesidades del pueblo que, en sentido general, critica los altos precios de estos productos (...) la producción porcina y avícola disminuyeron sustancialmente por la carencia de insumos, mala planificación, deficiente aplicación de los avances científicos e ineficiencia en el uso racional de los recursos; mientras que, en los últimos cinco años, la provincia no ha logrado cumplir el plan de producción de azúcar.

Matanzas: Insatisfacción de la población con la baja producción de huevos, maíz, cítrico, conservas de vegetales, leche de vaca, arroz, carne porcina, frijoles, madera aserrada y ofertas gastronómicas (...) falta de completamiento de los aparatos económicos de las entidades, inestabilidad en cargos principales de algunos municipios, debilidades en la preparación técnica de funcionarios y trabajadores (...) el Programa de la Vivienda se incumplió en 153 casas con relación a lo previsto, aunque se logró sobrecumplir lo planificado para la conservación y rehabilitación de inmuebles.

Villa Clara: El 2,6 % del total de miembros del partido causó baja en el último año; los jubilados constituyen la mayor cifra, seguidos de maestros, profesores y obreros; el 3,9 % de los que militantes que abandonaron la organización comunista, tenían una antigüedad de hasta cinco años (...) formalismos y falta de idoneidad de secre­tarios generales, baja calidad de las reuniones, con pobre la participación de los trabajadores y, en la información pública de los asuntos tratados por el partido, predomina un modo coactivo y sancionador frente a los incumplimientos.

Los villaclareños critican la escasez de alimentos, el desabastecimiento de las tiendas en moneda nacional, el transporte, la mala calidad de los productos y servicios estatales, críticas a los servicios de Acueducto y Comunales, el de­terioro de los viales, el papel de inspectores y el alumbrado público; la subida de los salarios y su relación con la inflación.

La promoción de mujeres, negros y mulatos todavía resultan insuficientes. Solo se cuenta con primeras secretarias mujeres en los municipios de Santa Clara, Manicaragua, Cifuentes y Placetas, y no hay negros o mulatos entre los miembros profesionales de los burós municipales de Caibarién, Encrucijada, Remedios y Cifuentes.

Sancti Spíritus: Decrecieron las producciones cañera, cafetalera, leche, tabaco al sol, y la siembra de arroz, aunque este último ya sobrecumple el rendimiento de 4,5 toneladas por hectárea, previsto para 2030; y la producción de carne vacuna cumple el plan previsto con 320 Kgs de rendimiento por animal. (...) La aplicación de la Tarea Ordenamiento y la reforma general de salarios provocó que 25 empresas espirituanas cerraran el año pasado con pérdidas, no cuantificadas ni detalladas. Suspensión temporal de más de 14 000 licencias de trabajadores por cuenta propia, afectados por la crisis económica provocada por la pandemia de coronavirus.

El Programa de Autoabastecimiento Alimentario no llega a las 30 libras, previstas por espirituano, siendo las viandas y los granos los más deficitarios.

Cienfuegos: La producción de azúcar y derivados bajó, debido a la disminución de caña a moler; por la falta de insumos y deficiencias en el completamiento y la preparación de la fuerza de trabajo en la industria, en la reorganización de los pelotones de corte, en garantizar con calidad la atención al hombre y el aprovechamiento de la jornada laboral en las formas productivas, por problemas relacionados con la actuación de los dirigentes administrativos en el sector; aunque para 2022 esperan cumplir en siembra y meta azucareras.

Decreció la producción de leche en los últimos años y se incumplió el plan de 2021, por el mal manejo de la masa y la insuficiente siembra de pastos, forrajes, entre otros; la producción tabacalera se reduce anualmente.

A tres años de implementada una política de vivienda, se construyeron 3.384 nuevas casas, que modernizaron el parque inmobiliario, con 81.1% en buen estado.

Anualmente, se dan baja 640 militantes del partido, que tiene 170 cuadros, con un promedio de edad de 39,5 años; son universitarios el 80 % y 31 están estudiando para alcanzar este nivel. Las mujeres y los mulatos representan el 58.6% y 36.7% respectivamente. Los municipios Aguada, Rodas, Cruces y Cumanayagua deben incrementar en mujeres; mientras Rodas y Palmira en negros o mulatos. Solo el 34.1% de los nuevos militantes proceden de la Unión de Jóvenes Comunistas.

Ciego de Ávila: La tasa de mortalidad infantil fue de 13.5 por cada mil nacidos vivos, el año pasado, debido a insuficiencias en el proceso de formación, con énfasis en las especialidades básicas y de enfermería, las violaciones de los protocolos, el insuficiente vínculo de los Grupos Básicos de Trabajo y la inestabilidad de los médicos y enfermeras de la familia; asuntos criticados por la población.

Déficit presupuestario superior a los 2. 700 millones de pesos, en parte por el desembolso para afrontar el coronavirus y pese al comportamiento favorable de las ventas de chatarra de cobre y bronce, camarón, miel de abejas, tabaco en rama, y las del Polo Exportador de Ceballos y la Industrial Media Luna.

Bajaron la producción de azúcar, 88.218 toneladas en la actual zafra, y la siembra de caña, que se cumple el 57%; tampoco se logra el crecimiento previsto en el autoabastecimiento municipal: entre la yuca, el boniato, la malanga y el plátano faltan por plantar 3. 560.13 hectáreas, de una meta gubernamental fijada para dentro de dos años. Crece la mortalidad del ganado vacuno y solo se alcanza un 46 por ciento de natalidad, por la falta de alimentos, derivado del incumplimiento de los planes de siembra de pastos y forrajes. La producción de leche decrece en cuatro millones de litros, afectando de manera directa destinos de suma importancia como las dietas médicas.

La falta de pienso animal producido en al ámbito local, lastra la ganadería porcina, la más afectada dentro del sector, que se ha visto obligada a reducir el número de cerdas madres, pese que se han recuperado 18 naves en Centros Integrales Porcinos y aumentan los ejemplares en el centro multiplicador de cerdos de capa oscura.

Del total de viviendas derrumbadas por el huracán "Irma", casi 19 mil, hace cinco años, siguen pendiente de una nueva casa 1 753 familias avileñas, debido a la falta de control sistemático en las obras, y problemas subjetivos.

No hay avances suficientes en el vínculo directo de los cuadros comunistas con la base para rejuvenecer y fortalecer sus estructuras, fallo que influye en la no incorporación de trabajadores, campesinos y el resto de avileños en la recuperación económica y la vigilancia revolucionaria.

Camagüey: Cada camagüeyano tiene garantizadas 29 libras de vegetales, insuficientes aún para satisfacer la demanda; la producción de leche y carne vacuna tampoco cumple con las metas fijadas, debido a la escasez de piensos para el ganado por incumplimiento de los planes de siembra, el insuficiente empleo de las plantas proteicas, la falta de previsión, así como suciedad en tranques e instalación de arietes hidráulicos para asegurar agua a los rebaños.

Baja disponibilidad y preparación de la fuerza técnica calificada provoca deficiencias en el manejo de la masa ganadera y escaso empleo de la inseminación artificial, provocando un alto número de vacas vacías y limitaciones en el mejoramiento genético, lo que unido a irregularidades en el control, propician la ocurrencia de hechos delictivos, que impactan en la disminución de la masa ganadera y en el desvío o no entrega de las producciones de carne contratadas.

Las exportaciones de bienes y servicios, fundamentalmente en renglones como el carbón vegetal y el azúcar, no alcanzan los resultados comprometidos, lo que limita los ingresos en divisas; debido a que al partido y sus estructuras le ha faltado seguimiento, sistematicidad y control.

Constituye una prioridad comunista la constitución -en Minipymes- de estructuras políticas y sindicales que, hasta el momento, tienen dos núcleos del partido, con 22 militantes, un Comité de Base de la UJC, con 17 miembros, 15 secciones sindicales, con 220 afiliados y una asociación de base de la Asociación Nacional de Economistas de Cuba (ANEC).

La provincia tiene una alta cifra de militantes que se dieron de baja en 2021 que, junto a las sanciones, inciden en el estado de la militancia, evidenciándose debilidades en el orden ideológico, con notable incidencia en los municipios de Nuevitas, Florida y Camagüey.

Las Tunas: Un déficit presupuestario de más de 3 302 millones de pesos; el 23% de la superficie agrícola de la provincia está infectada de marabú, incumpliéndose las producciones de carne de cerdo, maíz, arroz, frijol y leche fresca. La mortalidad vacuna alcanzó a 9.459 reses, y el hurto y sacrificio ilegal a 2.210 cabezas de ganado vacuno y equino.

En azúcar hay una merma del 8% anual, en el último quinquenio; incumpliéndose el plan de producción, debido a problemas en el central Antonio Guiteras, inestabilidad en el abasto de caña en los tres centrales que muelen en la provincia, un bajo aprovechamiento de la norma potencial de molida, no disponer de los volúmenes de caña necesarios para que los ingenios muelan 150 días. Del fondo de tierra para caña, están sin sembrar 33 mil 479 hectáreas, el 33 por ciento del área total.

La siembra de caña, continúa incumpliéndose, por atrasos en la preparación de tierras, por el déficit de combustible, escasez de mano de obra y deficiencias en la explotación de la maquinaria. A los burós municipales del partido y las estructuras de base, al igual que al resto de los factores a nivel de municipio y provincia, les ha faltado efectividad en las acciones y el control al trabajo en el sector azucarero.

Las ventas para la exportación se incumplen con un déficit de 387 millones 984 mil 800 pesos, siendo las mayores incumplidores las empresas Acinox, Materias Primas, Azucarera, UEB Camaronera Sanros, Oro Golden Hill, Empresa Pesquera y las productoras de carbón y tabaco del Ministerio de Agricultura.

Granma: Al cierre de 2021, la provincia sobrecumplió las siembras de plátano, yuca y boniato e incumplió la de malanga y la producción de azúcar debido a la falta de piezas de repuesto, fertilizantes, herbicidas y combustible; mientras el partido comunista demanda un mayor control e impulso a la siembra de caña, superar las indisciplinas tecnológicas, problemas organizativos en la zafra y las dificultades en la reparación industrial, que contrastan con el cumplimiento de la siembra de primavera.

En el Programa arrocero, se incumplió el plan de siembra primaveral, cumpliendo el 80% de lo previsto, debido al déficit de combustible y fertilizantes; mientras que la masa ganadera perdió 2.726 reses, por la combinación de un aumento de la mortalidad y disminución de los nacimientos, debidos a falta de piensos, mal manejo, contaminación de las tierras de pastoreo y sequía.

Tampoco se incumplieron las entregas de carne porcina a la industria, y la recontratación de leche y carne, previstas por un programa del Buró Político, teniendo la situación más crítica la Empresa Láctea, cuya producción de bienes y servicios cerró el año pasado, al 44.3 % de cumplimiento, y ventas al 60%.

La falta de exigencia, organización y conducción de los cuadros en los diferentes niveles de dirección y, junto a ello, el limitado papel del partido, desde la base hasta el Comité y el Buró provinciales, en el control, exigencia e identificación de alternativas también influyeron negativamente en la producción agroalimentaria.

Holguín: No se cumplieron las producciones de arroz, azúcar, frijol, maíz, sorgo, leche y carne porcina. El autoabastecimiento municipal garantizó, el año pasado, 22.2 libras per cápita de vegetales por holguinero, pese a inestabilidad en la venta, en los meses de pocas lluvias y con mayores daños a los municipios de Holguín, Moa y Antilla, por el poco aprovechamiento de sus potencialidades y los incumplimientos de envíos desde otros territorios.

La Agricultura Urbana no logra una producción estable de vegetales, debido a la presencia de canteros vacíos, problemas de riego, el manejo agroecológico de plagas y la calidad de las semillas, deficiencias en que ha fallado el control de las estructuras del partido, que crecerá. en militantes y trabajo ideológico, en los Centros de Reproducción de Entomófagos y Entomopatógenos y la puesta en marcha de una Biofábrica, con capacidad para producir un millón de vitroplantas al año.

No hay estabilidad en el abasto de agua, por red o pipas, a varios puntos, como la ciudad de Holguín, los bateyes “Urbano Noris” (Banes) y “Frank País” (Sagua de Tánamo) y Mayarí; además de insatisfacción de los vecinos con la limpieza de fosas, eliminación de salideros y tupiciones en las redes de abastecimiento y evacuación.

Santiago de Cuba: Incumplimientos en leche fresca, viandas, frijol, maíz, madera aserrada, carne de vacuno, huevos, helados, yogurt, azúcar, viviendas y materiales de la construcción; 31 empresas santiagueras cerraron el año pasado en pérdidas, siendo las más ruinosas las Industrias Locales del Poder Popular, Mantenimiento Constructivo Provincial, EPASE, Agroindustrial América Libre, Agropecuaria Laguna Blanca, Avícola, Acopio, Integral Agropecuaria Santiago, Lácteo, Cárnico, Cemento, así como las dos empresas de Gastronomía del municipio cabecera.

Al Buró Provincial del partido y su aparato auxiliar le han faltado mayores exigencia y control hacia los comités municipales y las organizaciones de base, la Unión de Jóvenes Comunistas, las organizaciones de masas, el Estado y el Gobierno, en aras de disponer de una amplia cantera de cuadros que dé respuesta a las necesidades actuales y futuras. El partido no consigue crecer entre los pequeños y medianos empresarios privados, pese a que ve potencial en el sector, donde ha conseguido tres núcleos con 61 militantes, cuatro comités de base de la UJC, con 36 miembros y 33 secciones sindicales.

Aun esperan por la reposición y/o reparación de sus viviendas 7.369 familias santiagueras, desde el paso del huracán Sandy, desde hace diez años, y su situación no variará mucho porque el programa de Vivienda se incumplió, especialmente en la ciudad de Santiago de Cuba, por escasez de cemento, acero y otros recursos; y mal funcionamiento de la industria de materiales para la construcción en los municipios Mella, San Luis y Guamá.

El Programa Materno Infantil resulta insatisfactorio, por deficiencias en el seguimiento de la atención primaria a las gestantes y lactantes de riesgo, partos prematuros, bajo peso al nacer y las dificultades en los servicios de Neonatología, siendo los más afectados los municipios de Santiago de Cuba, Segundo Frente, San Luis y Contramaestre.

Guantánamo: La Empresa Azucarera no logró cumplir la zafra en cinco períodos consecutivos, trayendo consigo disminuciones en todos sus derivados; la provincia sigue sin cumplir la meta de producir más de diez libras de carne de res por guantanamero, debido a la falta de piensos y la mortalidad vacuna; mientras que las exportaciones de coco, cacao, cera, propóleos, abeja reina, jengibre y cúrcuma siguen por debajo del plan previsto por las autoridades.

El informe del partido comunista guantanamero reporta un incremento de nacidos con bajo peso, de la mortalidad infantil en menores de un año nacidos vivos, que no cifra y las muertes maternas, que tampoco indica en números, limitándose a asegurar que ambos indicadores superan los pronósticos estatales.

Para conseguir tamaño inventario de calamidades solo se necesita cumplir los acuerdos del octavo congreso del partido comunista, seguir las enseñanzas de Fidel y Raúl Castro Ruz, las orientaciones de Miguel Díaz-Canel y aplicar las medidas especiales del Buró Político y el gobierno para trastornar, aun más, a Cuba.