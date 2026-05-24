«Adios»: Trump publica explosiva imagen militar en redes sociales, ¿habrá mensaje oculto a La Habana?

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Donald Trump publicó este domingo en su cuenta de Truth Social una imagen generada por inteligencia artificial que muestra un dron militar estadounidense destruyendo barcos con banderas iraníes en medio de explosiones masivas, acompañada de una única palabra escrita en rojo oscuro: «Adios» —en español y sin acento—.
La elección del idioma es el elemento que dispara la pregunta: ¿por qué en español? El cambio al español el 24 de mayo no parece accidental. ¿El mandatario habrá insinuado que Cuba será su próximo objetivo?
El nexo entre Irán y Cuba es el hilo conductor que da sentido al mensaje.
El 17 de mayo, Axios publicó un reporte de inteligencia según el cual Cuba habría adquirido más de 300 drones militares de Rusia e Irán desde 2023, y que funcionarios cubanos habrían discutido posibles usos de esos drones contra la Base Naval de Guantánamo, buques militares de EE.UU. e incluso Key West, Florida.
La congresista republicana María Elvira Salazar calificó esa capacidad de drones cubanos como una «amenaza directa» a la seguridad nacional de EE.UU.
El viceministro cubano Carlos Fernández de Cossío respondió que «Cuba tiene derecho a defenderse», sin confirmar ni descartar la compra. El Kremlin, por su parte, calificó el reporte de «ficción».
Tres días después del reporte, el 20 de mayo, Trump advirtió que EE.UU. «no tolerará» que Cuba sea un «Estado canalla» que albergue operaciones militares, de inteligencia y terroristas extranjeras hostiles a 90 millas de territorio estadounidense.
Miguel Díaz-Canel había respondido días antes que «Cuba no amenaza, Cuba es constantemente amenazada», mientras el Partido Comunista lanzó su propio mensaje: «en Cuba no habrá rendición».
El post de este domingo se produce en el pico de una escalada sostenida.
Desde enero de 2026, la administración Trump ha impuesto más de 240 sanciones nuevas contra Cuba, incluyendo sanciones directas contra GAESA, el conglomerado militar que controla buena parte de la economía de la isla.
El director de la CIA visitó La Habana el 15 de mayo llevando un mensaje de Trump, y La Habana confirmó que hubo conversaciones.
Hay una segunda lectura posible: EE.UU. e Irán mantenían en mayo negociaciones nucleares activas mediadas por Omán, y el «Adios» podría ser también una táctica de presión sobre Teherán, usando a Cuba como variable de amenaza regional en el tablero de negociación.
La imagen de un dron con bandera estadounidense destruyendo barcos iraníes, acompañada de una despedida en el idioma del principal aliado latinoamericano de Teherán, puede leerse como una advertencia simultánea: a Irán, en el idioma de Cuba; o a Cuba, en el idioma que La Habana no puede ignorar. Trump no aclaró nada. Solo escribió «Adios».
Preguntas Frecuentes sobre la Tensión entre EE.UU., Cuba e Irán
CiberCuba te lo explica:
¿Qué significa la imagen publicada por Donald Trump con el mensaje "Adios"?
La imagen publicada por Donald Trump en Truth Social parece ser una advertencia dirigida tanto a Cuba como a Irán. La elección del idioma español y el contexto de la escalada de tensiones con Cuba sugieren que el mensaje podría estar relacionado con la supuesta adquisición de drones militares por parte de Cuba de Rusia e Irán. También podría ser una táctica de presión sobre Irán en medio de las negociaciones nucleares.
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¿Por qué se considera que Cuba representa una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos?
Cuba es considerada una amenaza para la seguridad nacional de EE.UU. debido a la supuesta adquisición de más de 300 drones militares de Rusia e Irán. Estos drones podrían ser utilizados contra objetivos estadounidenses cercanos, como la base naval de Guantánamo y Key West, Florida. La presencia de asesores militares iraníes y la cooperación con Rusia también aumentan las preocupaciones de seguridad.
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¿Cómo ha respondido el gobierno cubano a las acusaciones sobre la adquisición de drones?
El gobierno cubano no ha negado explícitamente la adquisición de drones militares. En su lugar, ha invocado el derecho a la legítima defensa y ha acusado a EE.UU. de fabricar pretextos para una agresión militar. Tanto el canciller Bruno Rodríguez como el viceministro Carlos Fernández de Cossío han emitido declaraciones en este sentido, sin confirmar ni desmentir las acusaciones.
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¿Qué medidas ha tomado la administración Trump contra Cuba en 2026?
La administración Trump ha impuesto más de 240 sanciones nuevas contra Cuba en 2026. Estas sanciones afectan sectores como la energía, defensa, minería y finanzas, y están dirigidas a limitar las capacidades económicas y militares del régimen cubano. Además, EE.UU. ha intensificado los vuelos de reconocimiento cerca de Cuba y ha mantenido una retórica de presión sobre La Habana.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.