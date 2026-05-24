«Adios»: Trump publica explosiva imagen militar en redes sociales, ¿habrá mensaje oculto a La Habana?

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Donald Trump publicó este domingo en su cuenta de Truth Social una imagen generada por inteligencia artificial que muestra un dron militar estadounidense destruyendo barcos con banderas iraníes en medio de explosiones masivas, acompañada de una única palabra escrita en rojo oscuro: «Adios» —en español y sin acento—.

La elección del idioma es el elemento que dispara la pregunta: ¿por qué en español? El cambio al español el 24 de mayo no parece accidental. ¿El mandatario habrá insinuado que Cuba será su próximo objetivo?

El nexo entre Irán y Cuba es el hilo conductor que da sentido al mensaje.

El 17 de mayo, Axios publicó un reporte de inteligencia según el cual Cuba habría adquirido más de 300 drones militares de Rusia e Irán desde 2023, y que funcionarios cubanos habrían discutido posibles usos de esos drones contra la Base Naval de Guantánamo, buques militares de EE.UU. e incluso Key West, Florida.

La congresista republicana María Elvira Salazar calificó esa capacidad de drones cubanos como una «amenaza directa» a la seguridad nacional de EE.UU.

El viceministro cubano Carlos Fernández de Cossío respondió que «Cuba tiene derecho a defenderse», sin confirmar ni descartar la compra. El Kremlin, por su parte, calificó el reporte de «ficción».

Tres días después del reporte, el 20 de mayo, Trump advirtió que EE.UU. «no tolerará» que Cuba sea un «Estado canalla» que albergue operaciones militares, de inteligencia y terroristas extranjeras hostiles a 90 millas de territorio estadounidense.

Miguel Díaz-Canel había respondido días antes que «Cuba no amenaza, Cuba es constantemente amenazada», mientras el Partido Comunista lanzó su propio mensaje: «en Cuba no habrá rendición».

El post de este domingo se produce en el pico de una escalada sostenida.

Desde enero de 2026, la administración Trump ha impuesto más de 240 sanciones nuevas contra Cuba, incluyendo sanciones directas contra GAESA, el conglomerado militar que controla buena parte de la economía de la isla.

El director de la CIA visitó La Habana el 15 de mayo llevando un mensaje de Trump, y La Habana confirmó que hubo conversaciones.

Hay una segunda lectura posible: EE.UU. e Irán mantenían en mayo negociaciones nucleares activas mediadas por Omán, y el «Adios» podría ser también una táctica de presión sobre Teherán, usando a Cuba como variable de amenaza regional en el tablero de negociación.

La imagen de un dron con bandera estadounidense destruyendo barcos iraníes, acompañada de una despedida en el idioma del principal aliado latinoamericano de Teherán, puede leerse como una advertencia simultánea: a Irán, en el idioma de Cuba; o a Cuba, en el idioma que La Habana no puede ignorar. Trump no aclaró nada. Solo escribió «Adios».