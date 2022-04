Funcionario cubano afirma que colas en gasolineras se deben a "efecto psicológico" del conflicto en Ucrania y embargo de EE.UU.

En entrevista con France 24 sobre la invasión de la Federación de Rusia a Ucrania, y el impacto de las sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea al gobierno de Vladimir Putin en la economía cubana, Gerardo Peñalver Portal, viceministro primero de Relaciones Exteriores de Cuba, reconoció que la isla sufre las consecuencias, pero destacó que las colas en las gasolineras, por ejemplo, se deben tanto a un efecto psicológico como al embargo recrudecido durante la administración de Donald Trump.

"Usted sabe que cuando hay una amenaza de huracán, uno ve aquí en Europa por ejemplo, y lo ve en Estados Unidos, por hablar de dos economías desarrolladas, como la gente corre a los supermercados y hace grandes colas y se lleva todos los productos; desde el papel sanitario hasta los alimentos en conserva. Es un efecto psicológico, por supuesto", afirmó Peñalver Portal, quien asumió el cargo en diciembre de 2021.

El funcionario explicó que Cuba, "como país pequeño, como país subdesarrollado" está empezando a padecer las consecuencias del conflicto. "Nuestra economía es una economía muy abierta, por ejemplo uno de los principales sectores de nuestra economía es el turismo, ya el turismo se va viendo afectado por el conflicto, por el cierre de lso espacios aéreos y en general por la situación de inestabilidad, donde la gente normalmente evita viajar", argumentó.

Po otra parte, también precisó que los precios de las materias primas, los alimentos y los combustibles han incrementado. Algo que atenta contra la isla, debido a que no cuenta con soberanía alimentaria e importa gran parte de Cuba de los alimentos que consume la población.

Acerca de las colas en las gasolineras, el diplomático aseguró que "tienen que ver con el efecto psicológico del conflicto, pero tienen que ver también con que Cuba ha estado sometida a medidas crecientes de bloqueo y de sanciones a las compañías navieras y a los tanqueros que llevan combustible a Cuba, porque Cuba solo produce alrededor de la mitad de la energía que necesita".

"La otra mitad la importamos. Y entonces a veces se nos dificulta encontrar buques, tanqueros, navíos, para traer los alimentos y el combustible a Cuba por el recrudecimiento de las sanciones y el bloqueo de los Estados Unidos. Y eso es lo que explica que con alguna regularidad, aun cuando no exista conflicto armado en el mundo, hay colas en las gasolineras, hay colas en los supermercados", advirtió.

Según la empresa estatal Unión Cuba Petróleo (CUPET), el déficit de combustible en Cuba mantenía desabastecidos a 140 servicentros a finales de marzo pasado. Además, no había podido disponer de la totalidad de su flota de pipas para abastecer gasolineras, debido a que ha debido emplearlas en el suministro a grupos electrógenos.

Como consecuencia de esa escasez, en distintas provincias del país, pero sobre todo en occidente y centro, las colas para adquirir combustible se han vuelto recurrentes y agobiantes para la población.

En otro momento de la entrevista, Peñalver Portal señaló que Cuba "lamenta la pérdida de vidas humanas" en Ucrania, defiende los principios del derecho internacional de la Carta de las Naciones Unidas y aboga por el no uso de la fuerza, ni la amenaza del uso de la fuerza en las relaciones internacionales. "No estamos a favor de ninguna guerra", apuntó.

"El conflicto en Ucrania es un conflicto que tiene impacto en la economía mundial, en la paz y la seguridad internacional, por lo tanto nosotros abogamos por una solución negociada, política y pacífica, sobre todo. En ese sentido, reconocemos los esfuerzos que ha realizado el gobierno francés, y muy especialmente el presidente Emmanuel Macron, para mediar en una posible solución pacífica y política de ese conflicto. Yo creo que es un gesto y un esfuerzo que se reconoce no solo en Europa sino en general en el mundo", expresó.

No obstante, el funcionario no dejó de responsabilizar a Estados Unidos por el conflicto, al indicar que su política ha conducido a esta situación. "Si se busca una paz duradera, hay que buscar la paz para todos, y no solo para unos pocos. Hay que buscar fórmulas que garanticen la soberanía, la seguridad y la estabilidad de todos, y no solo unos pocos", dijo.

"Por eso sostenemos nuestro criterio, aun con mayor convicción de que este conflicto se podía haber evitado si los Estados Unidos hubiera reaccionado a las solicitudes legítimas de garantías de seguridad que formuló la Federación de Rusia durante mucho tiempo, de una manera muy ecuánime, de una manera muy coherente", agregó.

En cuanto a los riesgos de que el conflicto escale y Cuba se vea involucrada, en un escenario similar al de la Crisis de los Misiles en los sesenta, el viceministro se mostró cauteloso y consideró que "primará el sentido común".

"Seguramente primarán los esfuerzos por evitar una escalada. Yo creo que es una gran responsabilidad para todos, incluyendo a la OTAN, la Unión Europea, los Estados Unidos, Rusia, Ucrania. Todos son partes de la solución", añadió.