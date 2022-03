Choferes desesperados por largas colas para comprar gasolina en La Habana

La agonía de los choferes en La Habana para comprar combustible en los servicentros no da tregua, aunque desde el gobierno quitan hierro al asunto e incluso dicen que en unos cinco días se habrán resuelto los problemas de abastecimiento de combustible en la gasolineras.

Mientras tanto, centenares de dueños de todo tipo de vehículos hacen colas de varias horas o se pasan la voz unos a otros sobre dónde y qué tipo de combustible hay en cada servicentro.

“La gente estaba esperando a ver si sacan algo, y además de eso eran como 400 carros en fila, porque cuando aparece entonces todo el mundo corre para el mismo o te quedas esperando de un día para otro”, dijo una joven en declaraciones a la Televisión Cubana, en las que hizo referencia a personas que habían estado en cola hasta alta horas de la noche el día anterior.

“Si yo pudiera por la madrugada echar combustible, a mí no me es ningún trabajo levantarme a las 4 de la mañana e ir a un Cupet a echar gasolina. No me da ningún trabajo, pero no, por la madrugada, todos los Cupet están cerrados. No ahora que hay el problema coyuntural este, siempre están cerrados después de las 12 de la noche”, se quejó un taxista.

(Fuente: Captura de Facebook/Lázaro Manuel Alonso)

“Un poco engorroso por las colas, por el tiempo que se pierde. Se pierde aquí casi media mañana en esto. Ayer estuve en una cola tres horas”, lamentó un tercer entrevistado.

Mientras tanto, desde el gobierno de la capital insisten en negar que el problema esté relacionado con la disponibilidad de combustible para los servicentros, y reiteran la explicación del déficit de generación provocado por la salida el pasado 17 de marzo de la CTE Antonio Guiteras del SEN, lo que obligó a recurrir a los grupos electrógenos.

“Los medios de transporte, estamos hablando de pipas, cisternas que son las que transportan el combustible a los servicentros, se han tenido que destinar a la transportación de ese mismo diésel para poder garantizar los grupos electrógenos para la generación eléctrica”, explicó José Conesa, alto cargo del grupo Temporal de Trabajo dedicado a ese tema en el gobierno provincial.

El dirigente dijo, además, que “no se ha limitado la venta de combustible”, sino que “solamente se suspendió temporalmente la venta en recipientes”, tanto para evitar la reventa y el acaparamiento como posibles “accidentes” en los servicentros derivados de la transportación de depósitos externos.

Desde el gobierno cubano aseguran que la irregularidad en el abastecimiento de combustible no está relacionada con dificultades para adquirir el combustible en el mercado internacional ni tampoco con la guerra en Ucrania.

La Central Termoeléctrica (CTE) Antonio Guiteras se sincronizó en la noche de este martes con el Sistema Electroenergético Nacional (SEN).