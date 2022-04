Prominente seguidor de Trump acepta colaborar en investigación sobre asalto al Capitolio de EE.UU.

Ali Alexander, un prominente seguidor del expresidente de Estados Unidos Donald Trump, aceptó colaborar con las autoridades que investigan el asalto al Capitolio, ocurrido el 6 de enero de 2021.

Alexander es la primera figura política de alto perfil que ha ofrecido asistencia a la investigación criminal sobre los sucesos que siguieron a la derrota de Trump en las elecciones presidenciales de 2020, de acuerdo con un reporte de The New York Times.

A través de un abogado, el político conservador dijo que estaba adoptando "una postura de cooperación" con el Departamento de Justicia, pero que no sabía qué información útil podía dar. También desautorizó a cualquiera que haya participado o planeado las acciones violentas de enero de 2021.

Alexander estuvo ampliamente involucrado en la organización de mítines y protestas que desafiaron el resultado de los comicios, por lo que podría facilitar al jurado el nombre de otros organizadores e información sobre grupos extremistas, miembros del Congreso y funcionarios de la Casa Blanca durante el período posterior al día de las elecciones, ganadas por el actual mandatario Joe Biden.

El activista político estadounidense participó en dos concentraciones en Washington, denominadas Stop the Steal, y en actos en el estado clave de Georgia, donde entró en contacto con agrupaciones de derecha como la milicia Oath Keepers y la 1st Amendment Praetorian, que proporcionaron seguridad pública y personal en los eventos. Su abogado aclaró que no "coordinó ningún movimiento" en colaboración con estas organizaciones.

Como parte del proceso investigativo, un gran jurado prestará atención a los esfuerzos del expresidente Trump para anular los resultados de los sufragios, después de meses en los que el Departamento de Justicia se centró en los alborotadores directamente involucrados en el asalto al Capitolio.

Según el diario estadounidense, Alexander, junto con los representantes Mo Brooks de Alabama, Paul Gosar y Andy Biggs de Arizona, ayudaron a poner en marcha los acontecimientos del 6 de enero.

"Los cuatro planeamos ejercer la máxima presión sobre el Congreso mientras votaban", dijo el republicano en un video, ya borrado, publicado en Internet, "para que quienes no pudiéramos ejercer presión, pudiéramos cambiar los corazones y las mentes de los republicanos que estaban en ese órgano, oyendo nuestro fuerte rugido desde fuera".

Además de la colaboración de este político, el Departamento de Justicia ha logrado acuerdos de cooperación con varios militantes de extrema derecha, incluidos los miembros de los Oath Keepers y de un dirigente de la sección de Carolina del Norte de los Proud Boys. El antiguo presidente de la organización, el cubanoamericano Enrique Tarrio, fue acusado en un caso de conspiración junto a otros cinco integrantes del grupo.

Durante el asalto al Capitolio, Alexander publicó un vídeo suyo en las redes sociales en el que observaba la marcha de la multitud hacia el emblemático edificio, desde una terraza situada a unas pocas manzanas de distancia. "No repudio esto", dijo en el vídeo, que fue conservado por la organización Right Wing Watch. "No denuncio esto", agregó.

No obstante, en sus declaraciones más recientes aseguró que sus comentarios en ese clip se refería a la protesta pacífica de algunos manifestantes, no a los actos violentos desatados después. "Quiero ser claro ahora", afirmó. "Repudio y denuncio a cualquiera que de alguna manera haya planeado ocupar edificios o ejercer la violencia el 6 de enero".

En agosto de 2021, Alexander fue sujeto de una demanda interpuesta por siete agentes de la Policía del Capitolio, quienes acusaron también a Trump por los ataques que causaron la muerte de cuatro personas, incluido uno de los oficiales que defendió el edificio y heridas a un centenar de policías. Posteriormente, otros cuatro miembros de esa fuerza militar se quitaron la vida.