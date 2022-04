Marc Anthony y Nadia Ferreira, radiantes y muy enamorados en la boda de Brooklyn Beckham y Nicola Anne Peltz

Marc Anthony y Nadia Ferreira no se perdieron una de las grandes bodas del 2022: la de Brooklyn Beckham y Nicola Anne Peltz. Una cita a la que no faltó la parejita de moda y en la que deslumbraron con sus looks y derroche de amor.

Rostros reconocidos de todos los ámbitos del entretenimiento asistieron a la boda del hijo mayor de David y Victoria Beckham con la actriz y modelo estadounidense Nicola Anne Peltz, hija de la exmodelo Claudia Heffner y de Nelson Peltz. Eva Longoria, Serena y Venus Williams fueron otros de los VIPS que estuvieron presentes durante el enlace. Y dos que no faltaron en la lista de invitados a este evento fueron Marc Anthony y Nadia Ferreira, que se han vuelto inseparables desde que anunciaron su relación.

La parejita posó para sus millones de seguidores de Instagram con los estilismos que llevaron para el enlace, que se celebró en Miami (Florida). Unas imágenes en las que irradian felicidad. En la primera, los dos aparecen posando para la cámara, mientras que la segunda, más espontánea, se abrazan mientras ríen.

"El amor está en el aire", tituló Nadia las fotos con el salsero. Unas palabras que secundó él en el mismo tablón de comentario: "¡Tienes toda la razón!", afirmó el cantante.

La reina de la belleza paraguaya apostó para esta ocasión por un precioso vestido azul de espalda descubierta y algunas joyas plateadas. ¡Espectacular!

Brooklyn Beckham y Nicola Peltz se casaron el sábado en Miami ante más de 300 invitados. Una boda millonaria en la que se dieron el 'sí, quiero' en una ceremonia que se celebró bajo el rito judío tradicional. La heredera de una fortuna multimillonaria escogió un vestido de Valentino para su gran día.

