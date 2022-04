Secuestro, amenaza de cárcel y prohibición de ir a misa: Lo que vivieron familiares de preso del 11J

Tres familiares del preso del 11J Maykel Rodríguez del Campo fueron secuestradas este domingo en Holguín por agentes de la seguridad del Estado para impedir que asistieran a misa de inicio de semana santa, y amenazadas con la cárcel.

Rodríguez del Campo fue condenado a 18 años de privación de libertad por su participación en las protestas del 11J en la ciudad de los parques y, desde entonces, su familia ha mostrado desacuerdo con la sentencia.

En declaraciones a CiberCuba, su esposa Yexi contó, que este domingo, mientras se dirigía a misa con dos de las hermanas de Maykel, tres presuntos agentes de la seguridad del Estado las obligaron a abordar un auto marca lada color rojo. Yexi reconoció a uno de ellos que se hace llamar el mayor Sergio, dijo desde su casa en el reparto de Alcides Pino en Holguín.

“Nos interceptó con otros agentes de la seguridad del estado, nos abrieron la puerta y nos dijeron ‘hagan el favor y móntense en el carro’. Yo le pregunté que adónde nos dirigíamos y respondieron ‘ahora van a saber’. No nos dieron ni siquiera explicaciones de adonde nos dirigíamos”, dijo la joven visiblemente nerviosa.

Antes de abordar el auto, la esposa del preso político tuvo tiempo de enviar un breve texto, “Me llevan”, que alertó a otros miembros de la familia que durante cerca de tres horas las estuvieron buscando en varias estaciones de policía, sin dar con su paradero.

Sin embargo, las tres mujeres fueron llevadas a un lugar en las afueras de la ciudad, donde fueron amenazadas con la cárcel. Yexi recuerda que uno de los agentes les aseguró que “el procedimiento era llevarnos y mantenernos por tres días detenidas, pero que ellos no querían tomar esa medida tan drástica con nosotras”.

“Nos llevaron a la rotonda que sale al camino militar y en el espacio que hay allí completamente desolado, cada uno nos dio una charla. Eran tres agentes, cada uno le dio una charla a una diferente. A mí en especial fue el mayor Sergio. No nos maltrató ni nada, pero nos prohibió ir a la iglesia porque es como si nos hubieran secuestrado”, agregó.

“Ellos nos reclamaron que por qué razón teníamos todas los pulóveres blancos y les explicamos que esos pulóveres no decían nada malo solo tenían la imagen de Maykel que era por quien íbamos a orar”, dijo Yexi mostrando la prenda de vestir. Se trataba de una camiseta con una fotografía de ella y su esposo, preso político.

Yexi explicó que las camisetas de sus cuñadas solo tienen una foto de Maykel con un “te amamos” grabado. Nada ilegal ni ofensivo había en sus prendas de vestir. Sin embargo, los agentes les comunicaron que las prendas no eran de su agrado, como tampoco aprobaban el uso de las redes sociales para visibilizar la situación del preso político.

“También nos dijeron que por qué razón subíamos las fotos a las redes sociales que para orar y para pedirle a dios no había necesidad de subir las fotos ni por que vestirse de blanco” y que hacer “estaba incorrecto”, precisó la madre de tres niños.

De acuerdo con el testimonio de Yexi, en ningún momento los oficiales mostraron documentos de identificación, ni una citación formal u orden de arresto, como está establecido en la ley de procedimiento penal.

Tampoco las mujeres fueron conducidas a un centro de detención o procesamiento legal, sino a un lugar remoto, “lleno de árboles, donde no hay viviendas cerca”, según la descripción de la entrevistada, y el auto usado por los agentes en el secuestro no tenía logo alguno que pudiera relacionar su pertenencia a las fuerzas represivas o a los órganos de la seguridad del estado.

No hubo una mención a la legislación cubana que ilustrara cuál era el supuesto delito que estaban cometiendo estas mujeres quienes solo pretendían asistir a misa de inicio de semana santa.

Asimismo, las autoridades consideraron oportuno escoger a tres hombres vestidos de civil, en lugar de tres agentes del sexo femenino debidamente uniformadas e identificadas, para decirles a tres madres de familia cómo deben vestirse y cómo profesar su fe, lo cual constituye un acto intimidatorio, un abuso de poder y una manifestación de violencia de género.

“Yo hallo injusto que me lo prohíba porque yo no estoy cometiendo ningún delito ni estoy haciendo nada malo. Yo no estoy agrediendo a nadie, no estoy haciendo escándalo, yo solo voy a la iglesia. No me parece correcto que, de buenas a primeras, cuando yo ponga un pie fuera de la puerta de mi hogar, vengan y me detengan porque sí y sin darme ninguna explicación”, dijo Yexi.

Después de tres horas de asedio, los agentes devolvieron a las mujeres a su casa, una vez que la misa había terminado.

Elaine Rodríguez, una tercera hermana de Maykel que reside en Estados Unidos, dijo a CiberCuba que lo que sucedió “es una total violación a sus derechos como ciudadanas” y agrego que los agentes tenían interés en conocer “de donde habían sacado los pullovers” impresos.

“Esos pullovers se los mande yo de aquí, porque es que en Cuba tienen a tanta gente tan aterrada con tanto miedo que nadie se atreve a hacer ni eso, ni un pullover con una imagen de alguien que no dice absolutamente nada”, lamentó.

Mailin Rodríguez Sánchez, esposa de Yosvani García Caso, condenado a 20 años de cárcel en la misma provincia, denunció en su perfil de Facebook el acoso del que son víctimas los familiares.

"Quisiera poder saber por qué le molesta a la seguridad del Estado el simple hecho de familiares asistir a la Iglesia para pedirle a Dios por todo el sufrimiento por el q hoy nos encontramos pasando gracias a las injusticias cometidas contra nuestros inocentes presos políticos", dijo.

Maykel Rodríguez del Campo fue sentenciado el pasado 14 de febrero, día del amor y la amistad, junto con otros 20 manifestantes del 11J en Holguín acusados de sedición, un delito contra la seguridad del Estado.

El joven de 34 años de edad y padre de tres niños recibió una sanción de 18 años de cárcel, 10 menos de lo que pedía inicialmente el fiscal Fernando Sera Planas.

Durante el juicio celebrado del 11 al 14 de enero, uno de los testigos de la fiscalía aseguró haber señalado a Maykel como autor de actos violentos frente a la sede provincial del Partido Comunista en la ciudad de los parques durante una ronda de reconocimiento realizada el 13 de julio en Instrucción Penal. Sin embargo, el joven holguinero fue detenido el 20 de julio, siete días después de ese hecho, por lo que era imposible que estuviera presente, contó Elaine a CiberCuba en enero.

"Los videos nunca fueron probatorios de que él cometió ningún delito", subrayó la hermana, quien ha exigido la liberación del joven y asegura que no dejara de alzar su voz por Maykel y el resto de los presos políticos.

Existe una intención por parte de las autoridades de frustrar toda articulación social, especialmente en lo que se refiere al apoyo a y entre los familiares de los presos políticos en Cuba. La líder del Movimiento Damas de Blanco Berta Soler ha sido detenida e impedida de asistir a misa, así como a otros familiares de los presos de conciencia, algunos de los cuales tienen vigilancia en sus zonas de residencia y son víctimas de actos de hostigamiento y represión.

Miembros del clero también han sido reprimidos de diversas formas. Recientemente el régimen cubano prohibió al padre Kenny Fernández Delgado la realización del Viacrucis de Semana de Santa en represalia a su apoyo a los presos y familiares.