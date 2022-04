Gobierno cubano prohíbe Viacrucis de Semana Santa al padre Kenny por su oposición al régimen

El gobierno cubano prohibió al padre Kenny Fernández Delgado la realización en Madruga, provincia de Mayabeque, del Viacrucis de Semana de Santa que desde hace años allí se organiza.

“Negaron TODOS los permisos de Viacrucis por la calle: El PCC me ha notificado que por mis publicaciones y acciones contrarias a sus políticas quedan prohibidos los Viacrucis por la calle en Madruga, Aguacate, Catalina y Pipián”, informó el religioso este sábado en su perfil de Facebook.

También el padre Kenny en Twitter comentó que “estos viacrucis son ya tradición en Madruga desde antes de 2016. En ellos nunca se ha expresado nada sobre política porque esto es un acto religioso. Nunca había habido ningún problema en este aspecto”.

Las representaciones del Viacrucis en Semana Santa es uno de los actos más importantes entre los católicos, quienes recuerdan cada viernes santo o viernes de cuaresma los diferentes momentos vividos por Jesús de Nazaret desde su prendimiento hasta su crucifixión, sepultura y posterior resurrección, además de que la expresión se usa también para expresar las dificultades en la vida cuando se quieren alcanzar ciertos objetivos.

“Qué se puede esperar de un gobierno así”; “Claro, no quieren muchas personas juntas en la calle”; “A los autores de esa prohibición, de esa negativa, el Hijo del hombre también los negara ante el Padre del Cielo”, comentan usuarios en el perfil del religioso cubano, quien en los últimos tiempos ha hecho pública su apoyo a los presos políticos, a las madres de los detenidos por manifestarse el 11J, además de que entregó a la policía flores blancas el 15N.

En febrero último el religioso demostró una vez más su apoyo a familiares de presos políticos de las protestas populares de julio de 2021.

"Este valioso padre se ha solidarizado con la causa del sufrimiento del pueblo, dando un gran aporte, no material, no verbal sino el más valioso que es el sentimental y espiritual, visitando algunas de las familias más sufridas de nuestro pueblo", aseguró en su perfil en Facebook Wilber Aguilar, padre de Walnier Luis Aguilar, manifestante del barrio habanero La Güinera juzgado en diciembre de 2021 y a quien fiscalía le pidió 23 años de privación de libertad.

También ha pedido orar por el artista Luis Manuel Otero Alcántara, por el preso político Luis Robles y se sumó a la campaña para que la agencia EFE le diera cobertura a los juicios contra los manifestantes del

El religioso refirió en Twitter que durante su marcha en noviembre repartió flores, “primero a la policía y después a todas las mujeres que vi por la calle en este 15N".

El religioso ese día cumplió su promesa de participar en la protesta pacífica, aunque el día anterior recorrió siete kilómetros desde el pueblo de Aguacate hasta el entronque del mismo nombre, en la provincia de Mayabeque, como adelanto de lo que haría ese día.

“¿Qué me pasó el # 15NCuba? Después que regresé a la Iglesia me enteré que trajeron un camión de boinas rojas y un carro jaula. Me pregunto: ¿Cuánto combustible gastaron? ¿Cuántos recursos, tiempo y esfuerzo gastado? Todo por un cura vestido de blanco regalando flores”, expuso en Twitter donde contó en varios mensajes cómo fue su marcha cívica.

En otro mensaje aseguró que a partir de este 15N “usaré sotana blanca cada vez que pueda y quiera. Seguiré regalando flores cada vez que pueda. Seguiré defendiendo nuestra libertad de expresión sin miedo. Informaré cualquier acto represivo contra mí”.