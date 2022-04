Cubano denuncia pésima atención a pacientes en hospital de Santa Clara

Hospital Universitario Clínico Quirúrgico Arnaldo Milián Castr Foto © CiberCuba

El escritor y periodista independiente José Gabriel Barrenechea Chávez denunció la pésima atención a pacientes en el Hospital Universitario Clínico Quirúrgico Arnaldo Milián Castro, de la ciudad de Santa Clara, en la provincia de Villa Clara, donde no pueden operar a su mamá por la falta desde hace dos años de cistoscopios en la sala de cirugía menor de esa unidad asistencial.

“Aquí, en el irracional sistema de Salud cubano (Hospital Nuevo de Santa Clara), intentando averiguar si hay, o no hay, cistoscopios para operar a la vieja. Intentando encontrar al médico de mi mamá, para ver si solo se quitó de arriba a dos viejas disciplinadas, y que nada le llevaron de regalo, con el cuento de la falta de cistoscopios”, refiere este martes Barrenechea Chávez en su perfil de Facebook.

También relata que el médico que debía atender a su mamá, tras verla en consulta el viernes último e indicarle un chequeo de hemoglobina, no le dio ninguna indicación de cómo localizarlo ni cómo saber cuándo habría cistoscopios para su operación.

El cistoscopio es un instrumento delgado en forma de tubo que se usa para observar el interior de la vejiga y la uretra, con una luz y lente que tiene, además de tener en ocasiones una herramienta para extirpar tejido.

“Después de encabronarme y dar un show en la entrada me atendieron de inmediato. La jefa de sala que me atendió me explicó que hace dos años no hay cistoscopios, al menos en la única sala de cirugía menor de Villa Clara”, apunta el escritor en otro post de su red social.

En esa publicación añade que la respuesta que recibió es que su madre no se puede operar hasta que “el país compre cistoscopios".

Asimismo, dijo, que después de localizar al doctor de su mamá, este le comentó que sin el referido instrumento quirúrgico no puede operarla, y que “si sangra y le baja la hemoglobina la puede ingresar, aunque solo para transfundirla. Si no le baja la hemoglobina se queda en casa, con su sangramiento. Así, hasta que se desgaste, o que Díaz-Canel decida comprar cistoscopios y no patrullas o tonfas...”.

Las insatisfacciones con la atención médica a pacientes en unidades asistenciales de la isla se hacen cada vez más frecuentes en las redes sociales, donde esta última semana una Familia cubana reclamó mejor atención médica para una niña de 11 años, ingresada desde hace más de 20 días en el hospital pediátrico de Holguín.

El post, que alcanzó miles de comentarios y se viralizó en las redes, hacía referencia al estado delicado de salud de la niña Karen Fernández Garce, quien llevaba días hospitalizada y con un visible deterioro por día y no tenía ni un diagnóstico definitivo ni un tratamiento médico.

“Pido de favor, con el corazón en la mano, a todos mis amigos que me ayuden a compartir ésta publicación pidiendo una mejor atención médica para mi sobrina”, refirió este miércoles en su perfil de Facebook la usuaria que se identifica como Yamila Espinosa Rondón.

Este martes también trascendió que el aire acondicionado de la sala de hemodiálisis del Hospital Provincial Pediátrico Universitario "José Luis Miranda García", en Santa Clara, fue arreglado después de la denuncia de la madre de una paciente, que estuvo allí por dos semanas en condiciones infrahumanas.

Leyni Rodríguez , quien viaja desde Cienfuegos hasta ese centro hospitalario para atender a su hija de 14 años, contó a CiberCuba que cuando supo que el aire acondicionado estaba roto decidió esperar, e incluso intentó contactar con alguien para que se solucionara la crisis.

"Después que publiqué la denuncia apareció un muchacho corriendo con la pieza. Quizás fue casualidad o por todo el alboroto que se armó, pero las cosas en este país funcionan así", declaró Rodríguez.

La madre de la paciente recordó que el calor en la sala de hemodiálisis era tan insoportable que un niño permanecía en ropa interior y su hija tuvo vómitos por las altas temperaturas.

Tras la denuncia de Rodríguez en las redes sociales, la dirección del hospital confirmó que con el apoyo de un trabajador por cuenta propia repararon el equipo de climatización de la sala de hemodiálisis.