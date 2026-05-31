Díaz-Canel posando en el Frank País mientras otros hospitales cubanos agonizan

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El presidente cubano Miguel Díaz-Canel visitó el pasado viernes el Complejo Científico Ortopédico Internacional «Frank País», en La Habana, para celebrar los avances en transformación digital de uno de los hospitales más privilegiados del país, mientras el resto del sistema sanitario cubano acumula aguas albañales bajo las camas de los pacientes, techos derrumbados y listas de espera quirúrgica que superan los 96,000 pacientes.

La visita al Frank País fue la octava de este tipo realizada por el mandatario a centros de salud en el marco del proceso de transformación digital, iniciado a finales de 2025. Lo acompañaron el viceprimer ministro Eduardo Martínez Díaz, el ministro de Salud Pública José Ángel Portal Miranda y la ministra de Comunicaciones Mayra Arevich Marín.

El director del centro, el Dr. Osvaldo García Martínez, presentó al mandatario los avances en registros electrónicos, historia clínica electrónica y teleeducación a distancia. Pero entre los logros se coló una confesión reveladora: «muchas veces hay que esterilizar material en otras instituciones, muchas veces hay que adaptar y crear o transformar dispositivos para el tratamiento de los pacientes», admitió el propio director. Ni el hospital «vitrina» escapa a la crisis.

Díaz-Canel, fiel a su guión, reconoció las carencias pero las atribuyó a Washington. En el libro de visitantes escribió que el personal supera «las adversidades que impone el castigo colectivo que se deriva de la política de máxima presión del gobierno de los Estados Unidos para asfixiarnos», y los calificó de «baluarte de la resistencia creativa». Antes se había referido a lo complejo de la situación «donde nos falta la energía eléctrica, donde nos faltan los insumos, donde tenemos miles de limitaciones de transporte y de medicamentos».

El ministro Portal Miranda admitió en julio de 2025 que solo existía cobertura para el 30% del cuadro básico de medicamentos en toda la isla. Cuba cerró ese año con una tasa de mortalidad infantil de 9,9 por cada 1,000 nacidos vivos, el peor registro en décadas frente al 7,1 de 2024, y un aumento de 148% respecto a los niveles de 2018.

En La Habana, esa cifra llegó a 14 por cada 1,000 nacidos vivos en enero-febrero de 2026. La tasa de mortalidad materna también empeoró: 44,1 por 100,000 nacidos vivos en 2025, frente a 40,6 el año anterior.

Mientras Díaz-Canel recorría la Ludoteca del Frank País, la lista de espera quirúrgica nacional alcanzaba los 96,387 pacientes en marzo de 2026, incluyendo más de 11,000 niños.

El contraste entre el hospital que el régimen elige para sus fotos y la realidad del resto del país es demoledor. En el Hospital Juan Bruno Zayas de Santiago de Cuba se reportaron aguas albañales bajo las camas e infestación de cucarachas en la sala de partos. En el Hospital Orlando Pantoja Tamayo de Contramaestre, se denunciaron baños colapsados y suelos sucios en terapia intensiva en abril de 2026. En el Hospital Infantil La Colonia Española de Santiago de Cuba, niños ingresados permanecían sin tratamiento por falta de agua destilada. El Hospital Calixto García de La Habana sufrió un derrumbe parcial del techo en noviembre de 2025.

La Organización Panamericana de la Salud documentó daños en al menos 385 instalaciones de salud en Cuba, en un contexto que calificó de crisis sin precedentes. Díaz-Canel cerró su visita con un «Hasta la victoria siempre» en el libro de visitantes del Frank País. Para quienes duermen en el suelo de otros hospitales cubanos, quizá en espera de ser atendidos, la victoria sigue siendo poder recibir atención médica básica.