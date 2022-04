Erdwin Fernández recuerda en emotivo mensaje a su madre, la fallecida actriz Nilda Collado

El actor cubano Erdwin Fernández dedicó un emotivo mensaje a su madre, la fallecida actriz Nilda Collado, que este 11 de abril habría cumplido 82 años.

“Hola Nilda Collado, hola Mami: Hoy estarías cumpliendo años, y aunque sé que la vida es así, créeme que las ganas de llorar llegan aunque me aguante. Siempre me enseñaron que llorar también era bueno, nunca un signo de debilidad, sino de fortaleza. Hay que ser fuerte”, escribió el actor en Facebook.

“¡Cómo me hubiera gustado que siguieras viva!”, añadió el intérprete, quien en el emotivo mensaje aludió a su reciente mudanza a Miami, ciudad donde Nilda Collado triunfó antes de 1959 como modelo.

“Ahora estoy viviendo en Miami con Adrianita, donde tú viviste unos cuantos años, donde fuiste Reina del Seaquarium y en la que te fue entregada la llave de la ciudad (curioso ¿verdad? ) En fin, ahí pongo tu foto con Papi y este Payasito hijo tuyo que los recuerda. ¡Felicidades, mi amor!”, concluyó el actor.

El artista cubano acompañó su mensaje de una foto familiar en la que él aparece muy pequeñito, junto a su madre y en brazos de su padre, el actor y comediante Erdwin Fernández, muy conocido en la isla por su personaje del payaso Trompoloco.

Incluyó, además, fotos de varios recortes de diarios de la época que confirman el éxito de su madre, que llegó a ser Miss Perfección de Cuba en 1958, lo que la llevó a convertirse en imagen de varias marcas en Miami antes de 1959.

No es la primera vez que Erdwin Fernández -quien fijó su residencia en Miami en enero de este año- dedica emotivos mensajes a su mamá. En febrero, a propósito del segundo aniversario de la desaparición física de Nilda Collado, el actor le dedicó otro texto muy sentido.

“Yo estuve a tu lado, yo vi tu desespero por vivir, por no dejar todo lo que amabas. Por eso converso contigo, con papi, con mis abuelos todos los días, a cualquier hora, no me importa que la gente a veces me vea ‘hablando solo’ y piensen que estoy loco”, escribió el actor entonces junto a una preciosa foto de su madre.

En mayo del pasado año, Erdwin Fernández, escribió una hermosa felicitación para su mamá, en el que agradeció "la virtudes y defectos" heredados de ella, de los que dijo sentirse muy orgulloso.

Nilda Collado falleció el 19 de febrero de 2020 víctima de un paro cardiorrespiratorio. Hija de asturianos, nació en La Habana el 11 de abril de 1940. Su carrera artística comenzó en 1957 en la radio cubana, en la emisora CMQ TV.

Fue modelo comercial, bailarina y actriz de todos los medios, incluido el doblaje. Fue rostro publicitario de marcas como la bebida Iron beer y los cigarros Regalías El Cuño, así como modelo de alta costura en las tiendas El Encanto y Fin de Siglo.

Fue bailarina principal en distintos shows de los cabarets Tropicana, Sans Souci, Habana Riviera, Capri, entre otros. En 1979 obtuvo el título de Licenciada en Historia del Arte por la Universidad de La Habana.

Estuvo casada más de 40 años con Erdwin Fernández -Trompoloco- quien además de padre de sus tres hijos solía definir como maestro, novio, amante, compañero, esposo y director.

Fallecido Fernández en 1997, en 2011 Nilda Collado materializó la idea de realizar anualmente un concurso de payasos que llevaría el nombre en recordación a Trompoloco. La primera edición del evento convocó a 16 payasos procedentes de cuatro países.

En 2009 Nilda Collado recibió el Premio Nacional de Televisión y en 2016 el Premio ACTUAR de la Agencia Artística de Artes Escénicas.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.