Selena Gomez defiende su cuerpo de las críticas por su peso: "Soy perfecta tal y como soy"

Selena Gomez Foto © Instagram / Selena Gomez

Cada vez son más las celebrities y rostros reconocidos que alzan la voz a favor de los cuerpos reales y dejan claro que no van a ceder a las presiones de la industria para mantener unos estándares de belleza femenina irreales. Camila Cabello es un claro ejemplo de esto, y otra cantante que ha dejado en varias ocasiones clara su postura es Selena Gomez.

Harta de los comentarios y críticas que genera su apariencia y peso, la cantante y actriz mandó un mensaje que es todo un alegato de amor propio que es imposible no aplaudir.

Fue a través de un vídeo de TikTok que Selena con la naturalidad y espontaneidad que la caracteriza dice: "He estado intentando mantenerme delgada pero he ido a Jack in the Box y me he pedido cuatro tacos, tres rollos de huevo, aros de cebolla y un sándwich de pollo picante".

A continuación, reflexiona que no importa realmente si sube o baja de peso, porque en realidad las críticas siempre están ahí, ya sea porque está demasiado delgada, demasiado gorda o porque algo no le sienta bien. Y a todos los que hablan de su aspecto físico, Selena les dice: "Soy perfecta tal y como soy". ¡Brava!

No me importa mi peso porque la gente opina sobre él de todas formas

Este mensaje fue de lo más aplaudido en la esfera virtual, donde cada vez es más habitual encontrarnos con este tipo de alegatos a favor de los cuerpos reales y autoaceptación entre famosas y artistas femeninas. Desde luego, mensajes que no caen en saco roto y que siempre son de agradecer, sobre todo para sus followers más jóvenes.

Después de publicar este vídeo viral en su TikTok y que fuese compartido por sus incondicionales en el resto de plataformas, Selena se celebró a sí misma bailando "Bam Bam" de Camila Cabello y Ed Sheeran. ¡Olé!

