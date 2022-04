La Diosa de Cuba anuncia gira por Europa

La cantante cubana Dianelis Alfonso Cartaya, conocida por su nombre artístico La Diosa de Cuba, anunció que entre el 13 y el 30 de mayo estará de gira por Europa, con una serie de conciertos en ciudades de Alemania, Italia y España.

La artista compartió la buena noticia con sus seguidores desde una directa en su cuenta oficial de Instagram, en la que aseguró que era el momento más importante de su vida y llevaba varios meses planificando estos conciertos para conectar con su público en el Viejo Continente.

Anunció que, en un primer momento, están previstas presentaciones en Berlín, Hamburgo, Firenze, Madrid, Barcelona, Málaga, Valencia y Bolonia.

“Tanta gente que me escribía y me decía '¿Diosa cuándo tú vienes a Europa, Diosa cuándo a España, Diosa cuándo a Italia?' (...) y yo no sabía qué decirles”, afirmó en su video, y añadió que está muy emocionada, pues es su primera gira y nunca antes había podido concretar una oportunidad como esta.

La cantante aseguró que durante toda su carrera vio cómo otros músicos realizaban viajes y actuaban en las principales ciudades europeas y que, finalmente, llegó su momento. “Ustedes no tienen idea de la alegría que yo tengo dentro de mí. Muchas gracias a las personas que verdaderamente están alegres, a todos los amigos que me quieren”, expresó en su publicación.

Adelantó que en los próximos días subirá a las redes sociales otras vías de contacto con los promotores de la gira, para que todas las personas puedan reservar y disfrutar de sus presentaciones, aunque en su biografía de IG ya aparecen los teléfonos del grupo Amos Media para solicitar cualquier dato.

Agregó que existen posibilidades de concretar luego otras fechas y ciudades, pues le otorgaron una visa Schengen que le permitiría alargar la gira de ser necesario. La cantante no perdió la oportunidad para recordar que, a pesar de las dificultades que han marcado su vida en los últimos meses, se ha sobrepuesto y que esta posibilidad de ir a Europa es el premio a sus esfuerzos.

“El tiempo de Dios es perfecto y las personas luchadoras siempre logran lo que quieren. Pueden haber mil trabas, pueden haber mil situaciones que yo pasé, (...) pero ya tenemos la visa en el pasaporte”, aseguró.

La Diosa explicó también que ella es madre de un niño con nacionalidad italiana por lo que podía viajar sola, pero que no tenía sentido ir sin sus músicos, pues ellos también merecen esta gira, por no abandonarla nunca y mantener la confianza en ella.

“Yo no quería irme y armar una banda allá, yo no quería irme y dejarlos atrás, porque son músicos que cuando yo no tenía trabajo en Cuba para darles, (...) se han quedado conmigo”, afirmó la cantante. “Eso es una cosa que yo le agradeceré siempre a cada uno de mis músicos”.

“Es un sueño, voy a lograr algo bien lindo. A toda la gente de Europa que estaba cansada de escribirme para saber cuándo yo iba (...) yo les respondía que no sé, (...) yo no sabía cuándo lo iba a lograr. Estoy feliz, no me cabe la alegría en el cuerpo”, recalcó la artista muy emocionada.

“Esos conciertos los voy a hacer con muchísimo amor. Voy a dejar mi piel en esa tarima, voy a cantarles con el corazón. Voy a hacerles un concierto de verdad (...). Estoy muy agradecida con los seguidores que tengo, tengo los mejores seguidores de este mundo”, dijo también.

Asimismo, informó que gracias a sus fans ya su música se comenzará a radiar en Estados Unidos y pidió a sus seguidores que sigan llamando a las emisoras para que sus canciones se sigan escuchando. “Estoy muy contenta con las puertas que se me están abriendo y me siento muy bendecida”, aseguró.

En otra publicación de IG, La Diosa reveló la fecha de su presentación en Firenze, prevista para el 21 de mayo. La artista estará acompañada por una orquesta completa en el centro Community Park de esa ciudad italiana.

Hasta el momento ,cientos de internautas han reaccionado a las publicaciones de la cantante cubana, con mensajes de cariño y buenos deseos. “Muchos éxitos en tu gira, Diosa, te lo mereces, por no desistir de hacer música cubana”; “Ahora sí podrás concentrarte en tu arte y enseñar al mundo la potencia de tu voz”; “Bendiciones y felicidad para ti, siempre, te admiro mucho”, escribieron algunos usuarios.

