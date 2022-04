Agricultor pregunta a Díaz-Canel qué hace con su cosecha: "Nadie quiere comprar"

Calabazas de un campesino cubano Foto © Leonel Capote / Twitter

El campesino cubano Leonel Capote, residente en Güira de Melena, Artemisa, envió un mensaje al gobernante Miguel Díaz-Canel, al que le preguntó qué puede hacer con su cosecha para que no se pierda.

Capote compartió en su cuenta de Twitter una foto en la que se ve una loma de calabazas sacadas del campo, que según el agricultor nadie se las quiere comprar.

"Instar a los campesinos a: Sembrar más... Producir más... Díaz-Canel, Ministerio de la Agricultura, aquí está mi cosecha. ¿Qué hacemos con ella?", inquirió.

En otro tuit, el campesino precisó que recogió todas las calabazas del campo y las puso a la sombra de un árbol. Pero según dijo, no hay destino para ellas.

"Nadie quiere comprar. Al parecer, hay bastante", añadió.

Usuarios de la red reaccionaron indignados ante la inminente pérdida de un producto que siempre fue habitual en la mesa del cubano, y que podría ser muy útil en medio de la grave escasez de alimentos que atraviesa el país.

"¡Aquí en Santa Clara no hay calabaza! ¡Llevo días buscando para hacer unos chícharos y nada!", lamentó una joven.

"El problema es que los campesinos tienen que venderle a Acopio todas sus cosechas y no es la primera vez que se echará a perder tanto alimento por culpa del bloqueo interno", cuestionó la usuaria identificada como Tula Libertad.

Algunos le sugirieron a Capote que buscara otros destinos para las calabazas, como las escuelas, la industria o vendérselas a un particular.

"Me cargan para las escuelas, pero la semana que viene es de receso y no quieren", respondió él, quien añadió que la industria le compró 45 quintales, pero aún quedan bastantes más.

En cuanto a vendérsela a los particulares, aseguró que aunque ha bajado el precio, solo ha vendido un poco.

"Si pones un cartel: 'se regalan calabazas', estoy seguro no queda ni una, eso nunca falla", dijo un tuitero, a lo que Capote respondió: "Ya he regalado muchas, todo el que me ha pedido para comer, le doy".

Un internauta le propuso que hiciera puré y la vendiera en pomos.

"Ah, que el PCC no te deja", ironizó.

"Vamos a pagarte un camión para que las recojas y las tires frente al Comité Central", dijo otro.

Leonel Capote es un campesino crítico con el gobierno cubano, y comparte en sus redes sociales opiniones que van en contra de las medidas que adopta el régimen que afectan a los productores de alimentos.

La semana pasada arremetió contra los rigurosos parámetros de calidad que impone el monopolio estatal de Acopio a los productores como él, a pesar de no tener acceso a fertilizantes ni productos fitosanitarios que garanticen mejores cosechas.

Capote compartió un video en su cuenta de Twitter en el que se veía a una funcionaria midiendo el diámetro de las zanahorias con un aro, y apartando las que no cumplían con el requisito de calidad que según ella debían tener.

"Me ha puesto la zanahoria fuera de norma, a menos precio, por tener un por ciento chiquitas", denunció el productor.