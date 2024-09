Denuncian inacción de la policía ante robo a campesino de 80 años en Villa Clara

Pobladores de Manicaragua, en Villa Clara, denunciaron indignados la desidia y nula acción de la policía en ese municipio ante el robo de más de mil cangres de yuca a un campesino de 80 años, que pese a su edad continúa trabajando la tierra.

El veterano agricultor Pedro Ramos Toscano fue víctima a fines de agosto del robo de esa cantidad de cangres del tubérculo, y lo reportó a la PNR, que no ha hecho nada para capturar a los ladrones, según una denuncia ciudadana hecha desde el perfil de Facebook del usuario Héctor Tol Etón.

Captura de Facebook

De acuerdo con el testimonio, Ramos se presentó en la PNR de Manicaragua, el pasado 28 de agosto, alrededor de las dos de la tarde, para denunciar el robo.

“Allí escribieron en un papel la cifra de más de mil cangres de yuca que se llevaron nada más, el campesino pidió comprobante de algo y le dijeron que no era necesario”, señala la publicación.

Las autoridades “hasta ahora le alegan que no hay pruebas que evidencie robo y que no se puede hacer nada y sin comprobante no hay evidencia de una denuncia en la policía, o sea que no hay nada de formalidad en la PNR”, advierte la nota.

Ramos siembra en una parcela de la entrada del Negrito, en carretera a Güinía, indicó el usuario, que afirmó que el campesino está “muy decepcionado porque a costa de su sudor está viviendo la delincuencia y no se hace nada”.

“Así están los campesinos manicaragüenses sin seguridad en sus cultivos y así se va a sembrar cada día menos”, aseguró.

“Aquí en Manicaragua el Minint y la fiscalía están para caerle atrás a los que no están de acuerdo con el gobierno”, sostuvo. “Mientras pierden el tiempo en la vigilancia están pasando cosas fuertes”.

“En estos momentos todos los campesinos de Manicaragua están muy decepcionados porque no encuentran respaldo de las fuerzas del interior para tomar medidas con la delincuencia”, subrayó el usuario que reportó el caso, confirmado en los comentarios por otros pobladores de la localidad.

Varios de ellos aprovecharon para denunciar robos de los que han sido víctimas, mientras las autoridades siguen sin atrapar a los delincuentes.

Una mujer residente en Santa Clara lamentó el hecho y contó su experiencia: “Pobre hombre, yo lo conozco personalmente y sé que todo eso es verdad, pero además de eso, yo estoy más que bien segura que hay algunos policías (no todos) que están a favor del delincuente y es por eso que no dieron comprobante; lo digo por experiencia propia, ya yo pasé algo similar, pero con mi teléfono celular”.

“Ellos siempre dan la misma respuesta a todo, a mi hija se le metieron en la casa, le robaron y esa es la respuesta, teniendo pruebas y sospechas, y nada todo sigue igual”, escribió otra cubana.

En los últimos años, en que se ha agudizado la crisis económica, política y social en Cuba, han sido reiteradas las denuncias de los campesinos cubanos por el robo de sus propiedades, y el peligro que corren por proteger a sus animales y cultivos. A la par, han denunciado la inacción policial ante tales hechos.

Algunos no tuvieron más opción que vender su rebaño, como el dueño de la finca La Fe, en Colombia, Las Tunas, debido al aumento de los robos y la desidia de las autoridades, que “no hacen nada” para frenar los delitos y atrapar a los delincuentes.

Un agricultor de Pinar del Río denunció los continuos robos de sus cosechas, durante años, mientras la policía jamás ha detenido a los responsables.

En julio de 2023, el campesino Moisés Ricardo Zayas, de 64 años, fue presuntamente asesinado en su propiedad en Mayarí, provincia de Holguín, para robarle su ganado, según denunciaron sus familiares.

A fines de ese año, otro agricultor fue víctima de un atraco en su propia casa, de donde los ladrones se llevaron 30 millones de pesos, según reveló una fuente oficial.