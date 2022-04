Agricultor denuncia rigurosidad en control de calidad de acopio en Güira de Melena

El campesino cubano Leonel Capote, residente en Güira de Melena, Artemisa, criticó las medidas rigurosas de calidad que impone el monopolio estatal de Acopio a los productores, que como él, no tienen acceso a fertilizantes ni productos fitosanitarios que garanticen mejores alimentos.

"La compañera de control de calidad me han puesto la zanahoria fuera de norma, a menos precio, por tener un por ciento chiquitas", denunció Capote a través de una publicación en Twitter.

Según al agricultor, la cosecha de zanahorias se recogió "sin fertilizante, agua, ni productos fitosanitarios".

Capote compartió un video en el que se aprecia a una funcionaria del departamento de Calidad de Acopio midiendo el diámetro de las zanahorias con un aro y apartando aquellas que no cumplen con el requisito de calidad que dice deben tener.

"La mayoría, el 80% se ve buena, pero me la va a quitar, sale a otro precio", se escucha decir al agricultor cubano.

Cuando intentó saber cuál sería el precio que tendría la zanahoria que no cumple con el riguroso estándar de calidad de la empresa estatal, la funcionaria le dijo que no sabía.

CiberCuba se puso en contacto con el Grupo Empresarial de Acopio, para conocer, entre otras cosas, cuáles son los estándares de calidad que establece la entidad para tomar estas decisiones y cuál es el destino que tienen los productos que no cumplen con estos requisitos; pero hasta el momento de redactar esta nota no habían respondido a nuestros mensajes.

Tras la publicación de Leonel Capote, varios internautas comentaron la situación y mostraron sus insatisfacciones con un sistema de calidad de dudosos estándares.

"Esas zanahorias son comestibles y se deben vender incluso para hacer jugo con ellas", apuntó el economista cubano Elías Amor.

Otros lamentaron que quedaran productos en el campo porque no cumplen con los estándares de calidad impuestos por el monopolio estatal cubano.

"Que lástimas por esas que quedaron en el campo. Para hacerlas encurtidas, compotas o simplemente picarlas y congelarlas para uso posterior", escribió un internauta que se identificó como Engelsinkopf.

Por su parte, otro cubano que se identificó como David, mostró preocupación por la asociación de calidad con tamaño que quiere imponer la entidad mediadora.

"Me llama la atención cómo se asocia calidad con tamaño, eso es, cuando menos, discutible. Por otro lado, si realmente no tuvo fertilizantes u otro producto fitosanitario es en principio de mayor calidad, no? Tengo entendido que esa es la definición de producto BIO. Nada, Cuba", subrayó.

Leonel Capote es un campesino crítico con el gobierno cubano y comparte en sus redes sociales diferentes opiniones que van en contra de las medidas que adopta el régimen, y sobre todo aquellas que afectan a los productores de alimentos.

Después que el propio Díaz-Canel pidiera a los campesinos de Cuba que bajaran los precios de sus productos, Capote se mostró ofendido porque es el Estado quien vende insumos por valores impagables para muchos.

"El ejemplo tiene que empezar por casa. ¿Cómo van a pedir que los campesinos bajemos los precios, si ustedes no los bajan y nos están desangrando la economía?", preguntó a mediados de enero.

El Grupo Empresarial de Acopio es una entidad estatal que se encarga de comercializar productos agrícolas hacia los destinos priorizados población, consumo social, dietas médicas entre otros. Es también una de las empresas más criticadas por su falta de capacidad para responder a las necesidades de los productores de la isla.

En febrero se conoció que más de 200 quintales de tomates se pudrieron en Artemisa porque la empresa demoró en recoger el producto, lo que afectó fundamentalmente a los campesinos de la cooperativa Camilo Cienfuegos.