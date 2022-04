Familia de menor que pedía no ser deportada a Cuba cuenta su experiencia tras el regreso

Condiciones en que vive la familia de una niña cubana que imploró a México no deportarlos a la isla Foto © Captura de video / Univisión

Los padres de la niña cubana de 9 años que se hizo viral por rogar a las autoridades mexicanas que no la deportaran, denunciaron que ahora viven en precarias condiciones en la isla.

En declaraciones al canal Univisión Ramón Tejera, el padre de la pequeña Zamanta María Coello, dijo que él y su esposa habían vendido todas sus pertenencias en el país caribeño para irse a Estados Unidos.

Habrían gastado el dinero en la travesía desde Nicaragua y actualmente, tras su regreso a la isla, no cuentan con trabajo y dependen de la caridad de sus vecinos para vivir.

El video muestra una vivienda en pésimas condiciones y sin muebles, por lo que deben dormir en el suelo. Apenas cuentan con algunas cosas y comen lo que les brindan sus conocidos.

La niña, por su parte, relató detalles de la deportación. Dijo que a las tres de la mañana los levantaron y los llevaron a un avión que decía Magni Charter en el que los regresaron a la isla, de donde habían salido hacia Nicaragua para luego atravesar la región centroamericana en su intento por llegar a EE.UU.

Sin embargo, fueron detenidos en México junto a un grupo de cubanos, y no se explican por qué fueron los únicos deportados.

"De esas personas a los que deportaron fueron a nosotros tres nada más. A todos los dejaron en México, a todos le dieron oportunidad, yo no sé qué pasó con nosotros que no nos dieron oportunidad ni de abogado ni hablar ni de llamar a nadie", lamentó Tejera.

El pasado 27 de marzo el llanto suplicante de la niña conmovió a miles de personas. Ella junto a un grupo de inmigrantes que cruzó corriendo a territorio estadounidense por el Puente Internacional II fueron entregados por la Patrulla Fronteriza de EE.UU. a agentes del Instituto Nacional de Migración (INM), que los devolvieron a territorio mexicano y aceleraron su deportación a la isla el 30 de marzo.

"Señor, no nos vire, se lo ruego. Yo no quiero virar", dijo entre lágrimas la pequeña. "Por favor, ustedes no tienen corazón", exclamó la niña en una desgarradora escena difundida por Univisión.

La niña formaba parte de un grupo de 25 inmigrantes –entre ellos, varios menores de edad– que en la tarde del domingo 27 de marzo rompieron las puertas de las oficinas del Instituto Nacional de Migración en Piedras Negras para huir hacia Eagle Pass por el Puente Internacional II.

Sin embargo, el resto fue liberado y solo los padres de Samanta y ella regresaron a la isla, junto a otros inmigrantes detenidos en Piedras Negras, Coahuila.

La entrada irregular de cubanos por la frontera sur de Estados Unidos alcanzó en marzo una cifra superior a las 32 mil personas, lo que pone a la administración Biden ante el dilema de lidiar con una avalancha migratoria de la magnitud del éxodo del Mariel de 1980.

Este éxodo se agravó con la decisión de Nicaragua de eximir de visado a los cubanos, lo que motivó a miles de familias a vender sus pertenencias para salir del país.

México ha deportado a más de 900 cubanos desde enero, confirmaron las autoridades migratorias el miércoles.