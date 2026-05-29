«Necesito una solución»: madre cubana pide ayuda para su niña con leucemia

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Isaura Medero, madre cubana residente en La Palma, municipio de Pinar del Río, lleva dos años denunciando el abandono institucional que enfrenta mientras cuida a su hija Karla Isabella, una niña de cuatro años diagnosticada con leucemia linfoblástica aguda tipo B.

En un video difundido en Facebook, Medero muestra las condiciones en que se ve obligada a cocinar: sin gas licuado, sin terraza, con todo el humo del fuego acumulado dentro de la casa mientras llueve afuera.

«Mira, todo el humo metido dentro de la casa, lloviendo. No tengo terraza, no puedo sacar los míos para afuera», dice la madre en el video, señalando el riesgo que eso representa para una niña con el sistema inmunológico comprometido por la enfermedad.

Publicación en Facebook

En su publicación de Facebook, Medero dirige la denuncia a funcionarios identificados como Eumelin González Sánchez, Pablo Yuriandy Torres Leal y la Comunicadora del Consejo de Administración de Palma, a quienes responsabiliza de no dar respuesta a sus solicitudes.

«Dos años de diagnosticada mi hija con una leucemia, dos años tratando de lograr la terminación de la casa, dos años solicitando el gas licuado y dos años publicando, casi que por gusto», escribió.

La madre describe un ciclo agotador de reuniones sin resultados: «Tantas reuniones y tanta cosa por gusto, lo realmente importante ante los ojos de ellos se hace invisible creo».

Su reclamo es contundente: «Necesito una respuesta no, una solución. Y que no sea cuando no haya remedio».

El caso se enmarca en una crisis estructural del gas licuado en Cuba que se agudizó desde finales de 2024 y se extendió a lo largo de 2025 y 2026, obligando a millones de familias a cocinar con leña, carbón o queroseno.

En la Isla de la Juventud, las autoridades restringieron la venta de gas licuado y la priorizaron únicamente para encamados y pacientes en hemodiálisis, dejando fuera a familias con niños gravemente enfermos.

La escasez de gas empuja además a un mayor consumo de electricidad para cocinar, en medio de una crisis energética generalizada que afecta a toda la isla.

El caso de Karla Isabella no es el único documentado. Otras madres cubanas con hijos con leucemia han denunciado públicamente la falta de medicamentos oncológicos, la ausencia de respuesta institucional y la necesidad de buscar tratamiento en el extranjero mediante visas humanitarias.

Desde 2021, se han documentado casos similares como los de Wendy Bernal, Janet Oliva por su hija Valentina Méndez Oliva, y Niuvis Figueredo por su hija Meral Vaillan Figueredo, todos con el mismo denominador común: familias cubanas abandonadas por el Estado mientras enfrentan enfermedades graves.

En su perfil de Facebook, Isaura Medero ha publicado más detalles del caso de Karla Isabella, incluyendo el historial de gestiones realizadas ante las autoridades locales sin obtener respuesta concreta.