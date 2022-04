Balseros cubanos comparten imágenes de su travesía hacia Estados Unidos

En medio de una de las más grandes crisis migratorias vividas en la isla en décadas, muchos migrantes cubanos que eligen la ruta del mar para llegar a Estados Unidos han decidido compartir en redes sociales imágenes de su travesía o momento de llegada a su destino; en especial en un grupo público en Facebook llamado Balseros de Cuba.

"A Miami, directo. A masticar chicle", son algunas de las expresiones que se escuchan en un video reciente, publicado el pasado 15 de abril, por un usuario identificado como Raúl Cañete Fernández.

La mayoría de las embarcaciones son precarias y artesanales y cuentan con motores. Sin embargo, en los últimos meses, a las costas de Florida han intentado llegar migrantes cubanos hasta en tablas de surf.

En otro post difundido el 16 de abril en Balseros de Cuba, donde ya hay más de 314,000 personas, se ve un bote con vario jóvenes a bordo en medio del mar, y uno de ellos saca agua con un cubo plástico. Sin embargo, en los comentarios, el autor del post, Rodríguez Albertico, anunció que habían llegado.

"Y como todos tienen su video el mío no puede faltar. Para los que dicen que un motor de un solo pistón no llega, miren este toro que no quería ni apagarse", afirmó Daibel Hernández en un post del 15 de abril, en el que se ve a un grupo de unas seis personas arribar a una playa.

De acuerdo con la Guardia Costera de Estados Unidos, desde que comenzó el año fiscal en curso, el primero de octubre de 2021, 1,295 migrantes cubanos han sido interceptados en su intento de ingresar en territorio estadounidense. Una cifra muy superior a la de los cuatro años anteriores.

La situación por la frontera sur de Estados Unidos es igual de alarmante. Solo en el mes de marzo, más de 32,000 cubanos cruzaron por esa ruta, lo cual supuso casi el doble de lo reportado en el mes anterior.

A pesar de que en enero de 2017, antes de dejar la presidencia, Barack Obama eliminó la política "pies secos, pies mojados", que permitía a los ciudadanos cubanos que arribaran de forma ilegal a Estados Unidos regularizar su situación y acceder a ayudas económicas, en el último año el flujo migratorio ilegal ha aumentado notablemente.

La crisis económica y sanitaria que se vive en Cuba, la flexibilización de las políticas migratorias promovida por el presidente Joe Biden, y la represión política asociada al estallido social de julio de 2021, son algunas de las causas detrás de ese fenómeno complejo.