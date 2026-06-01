Cubano pierde la ciudadanía israelí tras concluir un tribunal que su matrimonio era falso

Vídeos relacionados:

El Tribunal Administrativo de Beersheba ordenó este lunes la revocación de la ciudadanía israelí de Wilfredo Plaites Capota, un ciudadano cubano que había obtenido ese estatus mediante un matrimonio ficticio con una ciudadana israelí, según anunció el Ministerio de Justicia de Israel.

De acuerdo con el medio The Jerusalem Post, Capota emigró a Israel en 2011 y obtuvo la ciudadanía al amparo de la Ley del Retorno, que extiende ese derecho a los cónyuges de ciudadanos israelíes. La petición de revocación fue presentada por la Autoridad de Población e Inmigración, representada por la abogada Yosefa Atli Sahar de la División Civil de la Fiscalía del Distrito Sur.

El caso se inició en 2012, cuando el Ministerio del Interior recibió una carta anónima que levantó sospechas sobre la autenticidad del matrimonio.

Las entrevistas realizadas posteriormente a la pareja revelaron que se habían separado aproximadamente dos meses después de llegar a Israel.

Durante el interrogatorio, el propio Capota admitió que «el matrimonio tenía como objetivo ayudarle a obtener estatus legal en Israel y mejorar su calidad de vida».

Capota abandonó Israel en 2016 y no ha regresado desde entonces. Las autoridades intentaron localizarlo en Cuba y Canadá a través de canales diplomáticos, redes sociales y métodos alternativos de notificación legal, pero sin éxito.

La jueza Yael Raz-Levy, vicepresidenta del tribunal, aceptó la postura del Estado al concluir que «las pruebas presentadas ante el tribunal demostraban que la ciudadanía se había adquirido mediante falsedad y que el matrimonio no constituía una relación matrimonial genuina».

Raz-Levy también señaló que la salida de Capota de Israel en 2016 y su prolongada ausencia debilitaron significativamente su vínculo con el país, y subrayó que «la ciudadanía tiene como objetivo reflejar un vínculo significativo y continuo con el Estado de Israel».

La jueza destacó además que la revocación «responde al interés público al proteger la soberanía del Estado y preservar la integridad de las leyes de inmigración y ciudadanía de Israel», y que la decisión contribuye a prevenir el abuso del matrimonio como medio para obtener estatus legal por vías ilícitas.

Bajo la Ley de Ciudadanía israelí de 1952, cuando el fraude se descubre después de tres años de otorgada la ciudadanía, el Estado debe presentar una petición ante un tribunal administrativo en lugar de proceder por vía administrativa directa, como ocurrió en este caso.

El fenómeno de los matrimonios ficticios con fines migratorios no es nuevo entre ciudadanos cubanos. En 2017, al menos 15 personas de origen cubano fueron acusadas en Miami de fraude migratorio mediante matrimonios falsos, en un esquema donde cubanos recibían pagos a cambio de casarse con extranjeros para que estos obtuvieran residencia permanente en Estados Unidos.

Fuentes legales israelíes estiman que entre el 5 y el 10% de los matrimonios entre israelíes y cónyuges extranjeros podrían ser ficticios, aunque no existen estadísticas oficiales de revocaciones por esta causa.

El tribunal dejó abierta una vía para Capota: puede solicitar la anulación de la sentencia dentro de los 30 días siguientes a tener conocimiento de la misma, momento en que se programaría una nueva audiencia.