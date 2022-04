Arturo Sandoval alarmado por éxito de canciones groseras: "Pretenden ser músicos sin serlo"

Arturo Sandoval Foto © Facebook Arturo Sandoval

El famoso trompetista cubano Arturo Sandoval declaró que se siente alarmado por el éxito de canciones groseras y denunció que algunos artistas se hacen pasar por músicos, pero no lo son.

"No puedo entender y tolerar groserías y a los que se hacen pasar por músicos sin serlo", dijo Sandoval este lunes en un mensaje publicado en su perfil de Facebook.

"Lo que pasa hoy en día con la música es muy difícil de entender o aceptar para los que aman sinceramente a la que nos emociona, la bien hecha con hermosas melodías, armonías bien estructuradas, y hermosas letras", comentó.

El trompetista cubano comparó las visualizaciones que tienen en las plataformas que promueven la música, algunas canciones que él considera vulgares, contra otras que son genuinas joyas del arte musical.

"Hoy vi algunos videos en YouTube, y es alarmante que esas canciones deplorables, en todos los sentidos, tengan muchos millones de visitas. Sin embargo, música con profundos valores estéticos y que durará siglos tiene muy pocas visualizaciones", dijo.

Aseguró que es preocupante ver a dónde se ha ido el gusto del público más joven y destacó lo groseras que son las letras de algunas canciones.

Sandoval se refiere especialmente a temas del género urbano, cuya letra puede resultar demasiado explícita y agresiva para algunas personas. Sin embargo, el músico aclaró que acepta "todas las corrientes modernas".

"A pesar de todo lo anterior confieso que seguiré defendiendo los valores intrínsecos de la música, a los que he dedicado 61 años de mi vida, con todo mi amor, pasión, y respeto, practicando muchas horas al día", dijo.

En los comentarios a la publicación respondió que no está dispuesto a aceptar la vulgaridad como algo normal y que no dará la bienvenida a falsos artistas que intentan destruir la armonía de la música.

"¿Aceptar qué? Mediocridad, malas palabras. ¿Quieres que de la bienvenida a los que destruyen la música? No cuentes conmigo para eso, seguiré defendiendo lo mejor de la cultura universal hasta que muera. Seguiré escuchando el concierto para piano de Rachmaninoff. Esta es una de las piezas musicales más bellas y perfectas jamás escritas", explicó.

No es la primera vez que artistas cubanos consagrados se pronuncian contra la vulgaridad en el arte musical. Uno de los más críticos ha sido el trovador Pablo Milanés quien aseguró que el reguetón no es música y las letras de esas canciones no tienen valor artístico.

"El reguetón no tiene antecedentes porque no es música, no tiene antecedentes porque no es ritmo, no tiene antecedentes porque mucho menos es texto, todo me parece que es muy decadente y por eso lo critico", dijo Milanés al diario español ABC en febrero de 2021.

Arturo Sandoval tiene 72 años. Emigró a Estados Unidos en 1990 y no ha regresado nunca a Cuba. Mantiene una postura crítica contra el régimen y en varias ocasiones ha alzado su voz para denunciar la represión en la isla y exigir la libertad de los presos políticos.

En su carrera ha ganado nueve Premios Grammy y lo han nominado en 17 ocasiones a estas premiaciones. Tiene seis premios Billboard y un Emmy.