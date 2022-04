La Diosa tras muerte de El Tosco: "Dios sabe que cada palabra que dije fue real"

La cantante cubana Dianelys Alfonso, conocida como La Diosa, reaccionó este lunes en redes sociales a la noticia de la muerte del músico José Luis Cortés, a quien ella acusó públicamente en 2019 por presuntos maltratos mientras fueron pareja.

"Dios sabe que cada palabra que dije fue real. Hoy me siento en paz. El tiempo de Dios es perfecto", expresó una historia difundida por Instagram y Facebook.

Instagram / La Diosa

Luego, en respuesta a un comentario que le dejara una usuaria en Instagram, agregó: "ya no dará más golpes, eso lo tengo claro".

Instagram / La Diosa

Cortés, El Tosco, falleció este 18 de abril, a los 70 años, debido a un accidente cerebrovascular hemorrágico, y en las últimas horas, las redes se han inundado con mensajes de figuras públicas que admiran su obra como flautista, compositor y director de orquesta.

"Su talento y constante experimentación con las sonoridades más auténticas, lo convierten en referente de la creación contemporánea. Aportador incansable desde Irakere o con NG la Banda, José Luis deja profunda huella en las sonoridades populares", señaló la Empresa de Grabaciones y Ediciones Musicales (EGREM).

“Ya no puedo más, ya no puedo. Me voy a morir de tristeza. No puedo”, dijo Alexander Abreu, director de Havana D'Primera, en su perfil de Facebook.

También el humorista Alexis Valdés afirmó que Cortés era un “inmenso músico e inmensa persona”, y agregó que le había conocido desde Irakere, "donde brilló como un excepcional instrumentista", y después desde los primeros momentos de NG la banda, "desde donde revolucionó la música cubana".

"Un día entrevistando a Juan Luis Guerra me dijo: 'para mí el mejor arreglista de la música latina es el Tosco'. Y es que esos arreglos increíbles que hizo para su agrupación NG, fueron una lección de música para todos los amantes de aquello que iba surgiendo y a lo que se llamó La Timba", comentó.

Sin embargo, para La Diosa, quien reveló años atrás haber sido víctima de abusos por su parte en múltiples ocasiones, la muerte del músico representa una manifestación de justicia.

En ese momento, la cantante recibió un fuerte apoyo de activistas feministas, sobre todo independientes, quienes publicaron una declaración de apoyo en la plataforma Yo Sí Te Creo en Cuba.

"La reciente denuncia pública de la cantante Dianelys Alfonso Cartaya contra el músico José Luis Cortés, “El Tosco”, en la que sostiene haber padecido violencia psicológica, física, emocional y sexual durante su trabajo en NG La Banda, se produce en un contexto de mayor sensibilización nacional e internacional respecto a la violencia de género. El espacio inicial de la denuncia –las redes sociales– y el mayor acceso a internet en el país, han propiciado que la misma active debates y opinión pública sobre el problema en general y sobre el caso en específico", expresaba la carta.

Más adelante, el documento advertía que su testimonio recordaba "la necesidad de tener en Cuba una normativa específica sobre violencia de género que garantice justicia, debido proceso, y seguridad para las denunciantes".

"Llama la atención, además, sobre la necesidad de políticas públicas integrales contra la violencia de género, que consideren procesos educativos ciudadanos, visibilicen el problema como un asunto colectivo, estimulen las denuncias, construyan protocolos institucionales para acompañar los casos, y establezcan diálogos con las feministas cubanas y de todos lugares del mundo que luchan contra la violencia", resaltaba.

"Apreciamos la valentía de Dianelys al compartir su testimonio en los medios, las redes sociales y el sistema de justicia. Del mismo modo, reconocemos los mensajes positivos que ha enviado a las mujeres que actualmente son víctimas de la violencia de género, a quienes se ha dirigido en varios momentos, alentándolas a salir de sus relaciones de maltrato y abuso", agregaba.