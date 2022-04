Hija de José Luis Cortés: "Mi padre murió tranquilo y vivió la vida que mereció"

Bárbara Cortés Llácer, hija del fallecido músico José Luis Cortés “El Tosco”, agradeció las muestras de cariño recibidas tras la muerte de su papá y enalteció su figura en un emotivo mensaje en el que dijo que vivió la vida que mereció y lo definió como “el mejor ser humano”.

Sin entrar al trapo en polémicas sobre la postura ideológica de su padre o en las acusaciones de violencia de género sostenidas por la cantante La Diosa, Cortés Llacer -quien también se desempeña como cantante- derrochó amor filial en un texto en el que insistió en resaltar los valores humanos de su padre, porque los artísticos los considera más que probados.

“Dentro de mi total destrucción siento que es mi deber escribir en las redes porque tengo más de un millón de mensajes positivos sobre mi padre, el mundo lo llora, no más que yo, pero lo lloran, y me siento con el deber de decirles gracias, muchas gracias a todos por el amor que le expresan a mi padre. Mi vida ya nunca más será igual... pero me queda un solo consuelo y es que mi papá era el mejor hombre del mundo, el mejor ser humano, con los sentimientos más reales que yo he podido conocer”, empezó escribiendo la hija del reconocido flautista cubano.

“Sé que nunca voy a conocer alguien igual a él. Hablar de música de más está, ya que todo el mundo sabe que el nombre ‘Música’ lleva de apellido José Luis Cortés, pero hablar de calidad humana sí”, añadió la joven, que subrayó que su único consuelo en estos momentos es que lleva la sangre de su papá, su esencia, sus sentimientos, algo que asegura que le da tranquilidad para ser una buena hija, una buena amiga y madre en un futuro.

“Eso está asegurado para mí porque la sangre pesa y mi sangre está llena de toda su humanidad... Voy a vivir a pesar de que sin ti ya no quiero, papá, pero lo haré porque sé que voy a seguir en el mundo para hacer el bien a quien lo necesite como lo hiciste tú. Y Dios que es el más grande sabio de todos va a tenerte en el lugar más especial que pueda existir en el cielo”, añadió Bárbara Cortés en su emotivo mensaje, en el que declaró que su padre siempre será su hombre más amado.

En el segmento final de su texto, la joven dijo que su padre murió porque todos debemos morir, pero aclaró que se fue tranquilo y vivió la vida que mereció y la que quiso vivir hasta el último día.

“El mundo lo ama y eso solo lo logran los buenos, las leyendas, y es por eso por lo que soy feliz porque las leyendas nunca mueren, siempre estará vivo... Decirte descansa en Paz no, papi, porque en paz sé que estas descansando. Te amo más que a mí. Mejor te digo hasta pronto, papá, porque voy a ser tan buena como tú y Dios cuando llegue mi día me llevará hasta ti, y estaremos juntos hasta la eternidad”, concluyó Bárbara Cortés su tierno mensaje de despedida.

En octubre de 2020 la joven cantante había celebrado en redes sociales el cumpleaños 69 de su padre y lo hizo compartiendo varias fotos juntos y deseándole salud y larga vida.

"¡Mi papito cumple ya 69 añitos! Caballero, ¿por qué mi papá está más joven y más lindo que nunca? Quiero desearle como le deseo cada día de mi vida que tenga más salud cada día y que dure unos 69 más", escribió entonces.

La noticia el pasado lunes de la muerte a los 70 años del flautista, compositor y director de orquesta José Luis Cortés, víctima de un accidente cerebrovascular hemorrágico, generó de inmediato una avalancha de reacciones en redes sociales.

Gran cantidad de artistas y orquestas de la isla lamentaron la pérdida del importante músico, considerado una de las personalidades más destacadas de la música cubana de las últimas décadas.

Su muerte también generó sentimientos encontrados en los cubanos dentro y fuera de la isla, tanto entre quienes critican su postura política cercana al régimen como entre quienes no le perdonan las acusaciones de violencia de género que destapó La Diosa -nombre artístico de Dianelys Alfonso Cartaya- quien se desempeñó como cantante de NG la Banda, la popular agrupación que lideró El Tosco durante varias décadas.