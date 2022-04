Viajeros celebran el fin del uso de la mascarilla obligatoria en aviones en EE.UU.

Con aplausos, risas, gritos de alivio y felicidad recibieron miles de pasajeros de varias aerolíneas estadounidenses el fin de la mascarilla obligatoria en los vuelos domésticos tras la decisión de una jueza federal de Florida de revertir el mandato del gobierno federal que regía en aviones y otros medios de transporte público en ese país

Circulan en redes sociales varios videos que registran el momento en que aeromozas, auxiliares de vuelos y hasta pilotos quisieron inmortalizar el momento.

Un vídeo publicado en redes sociales muestra el entusiasmo con que un auxiliar de un vuelo de JetBlue que iba de Fort Lauderdale a Washington DC, avanzó por el pasillo haciendo derroche de su talento vocal cantando “throw away your masks” mientras se paseaba por el pasillo de la cabina con una bolsa para que los pasajeros pudieran tirar sus mascarillas a la basura.

Otro vídeo muy compartido en Twitter muestra a una aeromoza emocionada hasta las lágrimas al anunciar que, por primera vez en dos años, podían volar sin mascarilla si así lo deseaban, algo que desencadenó aplausos y gritos de alegría.

En otros aviones fue el propio Capitán quien quiso anunciar a los pasajeros la entrada en vigor de la medida.

Este martes todas las grandes aerolíneas de Estados Unidos retiraron la obligatoriedad de uso de la mascarilla, entre ellas Delta, Southwest, American, Spirit y JetBlue, junto con pequeñas aerolíneas regionales.

La pandemia hizo que los incidentes relacionados con pasajeros conflictivos se disparasen. A pesar de la menor cantidad de vuelos, solo en Estados Unidos se registraron 1,150 incidentes con pasajeros indisciplinados, 744 de los cuales estaban relacionados con el uso obligatorio de mascarilla, según reportan medios locales.

El requisito de uso de mascarillas dentro del transporte público aplicaba a aviones, trenes y otros medios de transporte, y llevaba en vigor desde las primeras fases de la pandemia en 2020, bajo la administración Biden.

Sin embargo, una jueza federal del Distrito de Tampa, en Florida, anuló este lunes el mandato de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) sobre el uso obligatorio de las mascarillas en los aviones y otras formas de transporte público que había sido prorrogado hasta el 3 de mayo.

La decisión de los CDC de alargar hasta esa fecha el uso obligatorio de las mascarillas sanitarias tenía como propósito dar más tiempo para estudiar la subvariante BA.2 ómicron del coronavirus, responsable de la mayor parte de los contagios en ese país.

No obstante, la magistrada Kathryn Kimball Mizelle, designada para su cargo por el ex presidente Donald Trump, consideró que los CDC no justificaron ni regularon la aplicación de la medida de forma apropiada.

Kimball Mizelle insistió en su fallo que las autoridades sanitarias excedieron sus funciones y determinó que la única solución era anular la regla por completo. La jueza afirmó que "un remedio limitado no sería ningún remedio" y que los tribunales tienen plena autoridad para tomar una decisión así, aunque sean loables los objetivos de los CDC en la lucha contra el coronavirus.

Las compañías aéreas vienen quejándose desde hace tiempo del uso de mascarillas bajo el argumento de que los filtros de aire eficaces de los aviones modernos hacen que la transmisión del virus durante un vuelo sea poco probable.

La medida, impulsada por la administración de Joe Biden, también encontró rechazo en los miembros del Congreso que representan al Partido Republicano y del propio gobernador de Florida Ron DeSantis, que ha intentado levantar la obligatoriedad del uso de los cubrebocas en centros de trabajo, escuelas y espacios públicos.