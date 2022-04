Cubanos critican déficit de lácteos en Las Tunas

Ciudadanos de Las Tunas criticaron el déficit de productos lácteos en esa provincia del oriente cubano y que solo aquellos con divisas extranjeras pueden adquirirlos en las tiendas estatales donde se comercializan.

"En toda la semana no he logrado comprar el yogur de soya antes de las 10:00 am para darle el desayuno a mi hijo", dijo una cubana al periódico 26, de Las Tunas.

La mujer denunció que llevan el alimento, vital para alimentar a su hijo menor de edad, a cualquier hora hasta el punto de venta, incluso no hay días fijos.

"Así es muy difícil garantizar la alimentación a un niño de 8 años de edad", señaló.

Otro consumidor aseguró que desde hace un tiempo la leche fluida que vendes es muy líquida, como si fuera agua, mientras que una vecina del reparto Fernando Betacourt lamenta que muy pocos puedan tener acceso a otros productos que solo se venden en monedas extranjeras.

"En los últimos tiempos todo el queso y el yogur natural que se encuentra en Las Tunas es por MLC y me pregunto ¿qué consumimos los trabajadores que no podemos permitirnos esos lujos?" , subrayó.

En medio de la crisis alimentaria que vive Cuba, en Las Tunas y Puerto Padre se suspendió la venta de leche para las dietas médicas, porque se incumplió el plan de acopio estatal, según los datos oficiales.

Sin embargo, un funcionario de la Empresa de Productos Lácteos prometió que con la primavera se retomará el ritmo de producción y se volverá a la normalidad.

La industria en Las Tunas tiene un plan de acopio de 24 millones de litros, sin embargo, hasta el momento solo han logrado contratar un 90% de esa cantidad, lo que pudiera representar el anticipo de una escasez extendida en el tiempo.

"Hemos conocido sus necesidades y lo que más nos golpea es que por falta de una buena alimentación y disponibilidad de agua muchas vacas no están gestando y, por ende, no pueden dar leche", reconoció Alexis Núñez Álvarez, directivo en esa empresa estatal.

Tampoco la entidad se preparó para hacerse cargo de la contratación de la leche con los productores, lo que se evidenció en el descontrol por parte de las personas encargadas de hacer funcionar el sistema.

Osmani Atencio Legrá, director técnico productivo de la empresa, dijo a la prensa oficialista que el helado,el yogur y el queso se vende en dólares "porque la industria tiene que pagarle al campesino 15 centavos en la misma moneda por cada litro de leche que sobrecumple".

El funcionario aseguró que "muy pronto" producirán requesón, crema untable y mantequilla, producida a partir de la crema de la leche.

"Cuando acopiamos esta última, y por su nivel de acidez no es adecuada para la canasta básica, elaboramos quesos, pero lo cierto es que estamos por debajo de las necesidades y las expectativas del pueblo", enfatizó.

Desde que se implementó la tarea Ordenamiento no solo se encareció la vida de los cubanos, sino que adquirir productos de primera necesidad en el mercado minorista es imposible para muchos, no solo por los elevados precios sino por el desabastecimiento de bodegas y comercios.

Solo las tiendas en MLC (eufemismo de la dictadura para evadir la dolarización en Cuba) venden algunos de estos productos, pero están al alcance de aquellos que reciban transferencias internacionales o puedan pagar el dólar o el euro al precio del mercado informal.

Este fin de semana el gobierno cubano adelantó que en abril el yogur de soya que se destina para los niños de siete a 13 años será sustituido por mezcla para batidos en unas diez provincias, sin especificar cuáles serían.

La decisión se adoptó por la carencia de materias primas para elaborar el producto alimenticio, altamente demandado entre la población cubana.

En Santa Clara los cubanos criticaron la calidad del helado de soya que se vende a la población a un elevado precio.

"No tengo calificativo para ese helado. No te puedo decir en este momento si es un yogur de soya congelado, no sé. La institución dice que es coco el sabor que están ofertando pero no puedo identificar ese sabor", dijo un ciudadano a la prensa oficialista.