Lo que desea Lis Cuesta a cubana en su cumpleaños 35: "Que llegue pronto ese dictador de tu corazón"

Lis Cuesta, la esposa del presidente cubano Miguel Díaz-Canel, continúa insistiendo en redes sociales en su desafortunada idea de llamar "dictadores" a los hombres con quienes las mujeres mantengan una relación de pareja. Ahora, con motivo del cumpleaños de una joven llamada Liset, su deseo para ella ha sido que encuentre pronto "ese dictador de tu corazón".

"¡Felicidades, mi Liset! Con cariño maternal te he acogido porque desde tu juventud es admirable el sentido de la amistad y la lealtad que muestras. Que llegue pronto ese dictador de tu corazón, ese que aspiras y mereces", expresó Cuesta en su reciente cuenta oficial en Twitter.

La primera vez que Cuesta empleó la controversial frase fue el pasado 10 de abril. Sin ningún motivo en especial, compartió una imagen de su esposo con el siguiente comentario: "¡El que es lindo lo es! Y, además, por dentro y por fuera: el dictador de mi corazón".

No quedó claro si su tweet buscaba ser irónico y burlarse de quienes califican al presidente cubano de dictador, o si se trató de un acto no premeditado y espontáneo. Pero Cuesta quiso reponerse de su desacierto no mediante una disculpa sino ratificando que ella sí pensaba que el amor tiene todo que ver con la dictadura.

De inmediato, los defensores del régimen comenzaron a promover una especie de challenge en redes sociales, en el que se divulgaba una imagen en pareja, junto con las etiquetas "DictadorChallenge", "VamosConTodo" y "TeMolestaMiAmor". Algo que generó indignación en el movimiento feminista cubano independiente.

"Esta plataforma observa con preocupación el reto en redes sociales 'La dictadora de mi corazón', por el tipo de relación de pareja que promueve. Los mecanismos de control, sumisión y subyugación no son parte del amor ni de la pareja, son la base de la violencia que lacera este vínculo afectivo, sin distinción por los numerosos tipos de parejas", advirtió Yo Sí Te Creo en Cuba en un comunicado en su página de Facebook.

"Lamentamos que este reto haya surgido a raíz de un penoso tuit de Lis Cuesta, donde se olvida su carácter de 'servicio público'. Conminamos a las personas con alcance en redes sociales a que revisen aquello que promueven, sobre todo si se trata de estereotipos y creencias que están en la base de problemas como la violencia de género", afirmó la organzación.

Este 20 de abril también el presidente Miguel Díaz-Canel se encuentra de cumpleaños y, por supuesto, ya recibió por parte de su esposa los mensajes y corazones correspondientes en Twitter.