Cuba: Lis Cuesta responde a Trump con mensaje sobre portaaviones de EE.UU.

Lis Cuesta Peraza, esposa del gobernante cubano Miguel Díaz-Canel, publicó este martes en su cuenta de X una cita de Fidel Castro sobre portaaviones y bombas nucleares, en una respuesta velada a las amenazas del presidente Donald Trump de enviar el USS Abraham Lincoln a las costas de Cuba.

El mensaje de Lis Cuesta en X, acompañado del hashtag #LaPatriaSeDefiende, recupera una «reflexión» de Castro fechada el 4 de mayo de 2008, titulada «Respuesta hemisférica yanqui: La IV Flota de intervención».

La cita elegida por Lis Cuesta para responder a las declaraciones de Trump reza: «Los portaaviones y las bombas nucleares con que se amenaza a nuestros países sirven para sembrar el terror y la muerte. Debieran servir también para avergonzar a los cómplices del imperio y multiplicar la solidaridad entre los pueblos».

El paralelismo con el momento actual es directo. El 1 de mayo, Trump amenazó en una cena privada en West Palm Beach, Florida, con enviar el portaaviones nuclear USS Abraham Lincoln «a 100 metros de la costa cubana» para forzar la rendición del régimen, condicionando la acción a concluir primero las operaciones militares en Irán.

«De regreso de Irán, tendremos uno de nuestros grandes… Haremos que se acerque... y dirán: 'Muchas gracias. Nos rendimos'», afirmó Trump según declaraciones recogidas sobre el envío del portaaviones.

El régimen cubano respondió con una retórica de resistencia que recurre sistemáticamente a la figura de Fidel Castro como referente ideológico.

El canciller Bruno Rodríguez Parrilla afirmó que «los cubanos no se dejarán amedrentar» y advirtió que Cuba sería «un avispero y trampa mortal en caso de ataque».

La publicación de Lis Cuesta establece una continuidad histórica entre las amenazas de 2008 —cuando Castro respondía a la reactivación de la IV Flota de la Armada estadounidense— y las de 2026.

En aquella ocasión, Castro describía en detalle los portaaviones tipo Nimitz y denunciaba su uso como "instrumento de terror".

Sin embargo, la imagen adjunta al tuit de Lis Cuesta muestra una página de libro con la frase: «Deseo solo combatir como un soldado de las ideas» y tiene una firma manuscrita de Fidel Castro.

La tensión entre Washington y La Habana se ha intensificado en las últimas semanas. Desde enero de 2026, EE.UU. impuso más de 240 nuevas sanciones a Cuba.

El Senado estadounidense rechazó el 28 de abril una resolución demócrata para limitar los poderes de guerra de Trump sobre Cuba, con 51 votos en contra y 47 a favor.

El régimen ha respondido a la presión con movilizaciones bajo la doctrina de «Guerra de Todo el Pueblo». Díaz-Canel declaró que «ningún agresor, por poderoso que sea, encontrará rendición en Cuba».