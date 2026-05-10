Díaz-Canel felicita a las madres cubanas con mensaje dedicado a una joven militar

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El presidente cubano Miguel Díaz-Canel aprovechó el Día de las Madres para publicar este domingo en su cuenta de X un mensaje de felicitación protagonizado por una oficial de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y su hijo, en lugar de una madre común que enfrenta la crisis cotidiana que azota a Cuba.

El gobernante identificó a los protagonistas de la imagen como «Loyda, joven oficial de las Fuerzas Armadas Revolucionarias» y «Frank, su razón de ser», presentándolos como símbolo de todas las madres cubanas. La tarjeta oficial, firmada también por su esposa Lis Cuesta Peraza, lleva el logotipo de la Presidencia de la República.

En el texto, Díaz-Canel escribió: «Para las madres (y las abuelas) cubanas, su descendencia es la razón primera y última de sus vidas. Por defender su mundo están dispuestas a pelear. Pero, sobre todo, están dispuestas a vivir».

El mensaje equipara la maternidad con la defensa del régimen: «Vivir para defenderlos a ellos, que es defender a Cuba. A todas las cubanas que son madres y abuelas —aún sin serlo— y pelean como leonas por su descendencia en la dura cotidianidad, gracias por la entrega».

La elección de una imagen militar como símbolo de la maternidad cubana contrasta con la realidad que viven millones de familias en la isla. Solo dos días antes, un video viral mostraba a una madre cubana describiendo su rutina de levantarse a las tres de la madrugada para cocinar cuando llega la electricidad e ir al trabajo sin dormir.

El miércoles pasado, una madre cubana publicó una carta dirigida a Díaz-Canel preguntando cómo explicar a un niño de siete años y a una anciana de más de 80 que no hay desayuno, almuerzo ni cena.

El contraste resulta aún más llamativo si se considera que, en paralelo, CIMEX promocionó motos para el Día de las Madres a precios de entre 1,950 y 2,550 dólares, en un país donde el salario promedio ronda los 13 dólares mensuales.

Este tipo de mensaje tiene antecedentes polémicos. En 2021, Díaz-Canel fue criticado por usar una foto de mujeres de piel clara y cabello rubio para representar a las madres cubanas, acusado de ignorar la diversidad étnica del país. En 2024, los cubanos respondieron con una avalancha de críticas a su felicitación por el mismo contraste entre el tono oficial y la escasez real.

El propio Díaz-Canel reconoció en febrero que Cuba había regresado a condiciones similares al Período Especial de los años noventa, y el 2 de mayo admitió ante delegados de 36 países en La Habana que la isla estuvo cuatro meses sin recibir combustible. Los apagones afectan a más del 55% del territorio nacional y hay reportes de personas desmayándose por hambre en Santiago de Cuba.

En marzo, su esposa Lis Cuesta Peraza reconoció la gravedad de la situación al felicitar a las mujeres cubanas con una frase que resumía el estado del país: «Corren malos tiempos, pero sin ustedes, serían peores».