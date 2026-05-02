Más de 5,000 dólares: Eso cuesta el reloj que llevaba Lis Cuesta en el desfile del 1ro de mayo

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Lis Cuesta Peraza, esposa de Miguel Díaz-Canel, asistió este viernes al desfile del Día Internacional de los Trabajadores en La Habana luciendo lo que usuarios en redes sociales identificaron como un reloj Hublot Classic Fusion Titanium de 33 mm, cuyo precio de venta oficial supera los 6,700 dólares.

El periodista Mario J. Pentón difundió las imágenes en Facebook señalando la ironía del momento: «La NO primera dama de Cuba acude a la marcha con la sencillez que la caracteriza, mientras los cubanos no tienen muchas veces qué comer en las mañanas, incluido hoy 1ro de Mayo».

El reloj fue identificado por el usuario Rey Calderón en los comentarios de la publicación: «Este reloj es un Hublot, específicamente el modelo Classic Fusion Titanium. Es uno de los diseños más icónicos y minimalistas de la marca suiza, caracterizado por su caja de titanio con el bisel sujeto por los famosos tornillos en forma de 'H' y una correa de caucho negro».

Según el sitio oficial de Hublot, el modelo de 33 mm tiene un precio de venta recomendado de 6,700 dólares en Estados Unidos, sin impuestos. En distribuidores autorizados como Prestige Time aparece listado en 6,400 dólares, con precio de oferta de 5,248 dólares. En el mercado de segunda mano, plataformas como Chrono24 lo ubican desde 4,500 hasta 6,500 dólares.

El contraste resulta demoledor: el salario promedio mensual en Cuba ronda los 6,830 pesos cubanos, equivalente a unos 15 dólares al cambio informal, lo que significa que el reloj de Lis Cuesta equivale a más de 350 salarios mensuales de un trabajador cubano.

El episodio se produce en un desfile que este año fue trasladado de la Plaza de la Revolución a la Tribuna Antiimperialista José Martí, frente a la Embajada de Estados Unidos en el Malecón habanero, bajo el argumento oficial de «austeridad» y el llamado «bloqueo energético». La marcha del primero de mayo en Cuba estuvo dedicada al centenario del natalicio de Fidel Castro y al 65 aniversario de la Victoria de Playa Girón.

Lis Cuesta no es la única figura del régimen que llamó la atención este viernes por su indumentaria. Díaz-Canel desfiló con tenis Adidas Retropy F2 valorados en 1,449 dólares. Pentón apuntó: «Solo con lo que cuestan las zapatillas de Díaz-Canel y el canciller Bruno Rodríguez una familia cubana vive seis meses».

No es la primera vez que la esposa del mandatario aparece en público con artículos de lujo de alto valor. En diciembre de 2022, Lis Cuesta defendió su tesis doctoral luciendo un reloj Cartier Ballon Bleu valorado en más de 13,000 dólares. En septiembre de 2025, durante una gira oficial a China, fue fotografiada con ese mismo Cartier, un teléfono Samsung Galaxy Z Flip de más de 1,200 dólares, un vestido Boss Delaurena de 670 dólares y zapatos Gianvito Rossi de 2,630 dólares.

En octubre de 2025, fue vista con un reloj Aigner de 549 euros en un congreso pedagógico, y en febrero de 2026 volvió a exhibir otro accesorio de lujo en un acto público.

Cuba atraviesa su peor crisis económica en décadas. La CEPAL proyecta una contracción del PIB del 6.5% para 2026, la peor de América Latina, con una caída acumulada del 10.3% entre 2025 y 2026, mientras millones de cubanos enfrentan apagones de hasta 25 horas diarias y escasez extrema de alimentos y medicinas.