Robeisy Ramírez: "Para qué cuatro oros olímpicos si iba a seguir con la misma miseria"

El boxeador cubano Robeisy Ramírez aseguró que no se arrepiente de haberse ido de su país, donde sufrió humillaciones por parte del gobierno, a pesar de que ya había ganado dos títulos olímpicos.

"El Tren" Ramírez, quien en 2018 desertó de la delegación nacional en México, dijo a Primer Impacto de Univisión que su vida cambió tras ganar su primera medalla olímpica en Londres 2012, y que el gobierno confiaba en que podría obtener cuatro en total.

"Ya cuando uno abre la mente uno dice: 'Para qué, qué hago yo con ganar cuatro si voy a seguir con la miseria en la que están, los que están allí todavía, con dos medallas igual que yo", aclaró.

Robeisy, de 28 años, relató que tras su triunfo en las Olimpiadas de Río de Janeiro en 2016 decidió tatuarse en su brazo izquierdo los aros olímpicos como recuerdo de su hazaña, pero el gobierno le ordenó borrárselos, bajo la amenaza de no volver a boxear.

"Yo acepto. Cuando me dan ese ultimátum: 'O te lo quitas o no boxeas más'. Yo no sé hacer más nada, yo llevo toda mi vida boxeando", precisó.

Nacido en Cienfuegos, el púgil continuó su carrera como boxeador profesional en Estados Unidos, donde ha alcanzado nueve victorias, cinco de ellas por nocaut, y una sola derrota, y se prepara para luchar por el título mundial en peso pluma.

En julio pasado, Robeisy Ramírez llamó a su coterráneo Julio César la Cruz "arrodillado de la dictadura", luego de que este gritara "¡Patria y Vida no!, ¡Patria o Muerte, Venceremos!", tras su victoria contra el cubano nacionalizado español Enmanuel Reyes en las Olimpiadas de Tokio.

"Julio César La Cruz —estando en una democracia como Japón— optó por repetir el estribillo comunista Patria o Muerte. Esa es su prerrogativa. La mía es reafirmarme del lado de la libertad y denunciarlo como el arrodillado de la dictadura cubana que es", expresó Ramírez en su muro de Facebook.