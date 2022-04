Cubanos protestan frente a Embajada en Washington contra diálogo migratorio

Cubanos protestan frente a Embajada en Washington Foto © Facebook/ Yosmany Mayeta Labrada

Un grupo de cubanos protestó frente a la Embajada de La Habana en Washington contra el diálogo migratorio que iniciaron las autoridades estadounidenses y cubanas este jueves 21 de abril.

“¡Biden, con la dictadura no se dialoga! La única exigencia sobre la mesa de los dictadores es, ¡Fuera del Poder Ya! No más comunismo. Libertad para el pueblo de Cuba”, escribió en su perfil de Facebook el periodista independiente Yosmany Mayeta Labrada, quien compartió además imágenes de la manifestación frente a la sede diplomática de la isla en Estados Unidos.

Varios internautas reaccionaron a la publicación, incluida la activista Anamely Ramos González, quien expresó su deseo de unirse a los manifestantes. “Con esos asesinos no se puede tener mano blanda”, “Libertad para los presos políticos”, “Patria y Vida”, comentaron otros usuarios de la red social.

En un post previo, Mayeta Labrada subió otras fotos de la protesta frente a la Embajada de Cuba en Washington, en las que pueden apreciarse varias pancartas en español e inglés. “Freedom for Cuba (Libertad para Cuba)”, “Don´t talk with murderers (No hablen con asesinos)”, dicen los carteles, el primero de ellos pegado junto a banderas cubanas en la valla perimetral de la sede diplomática.

Otra manifestación de rechazo a las conversaciones entre el gobierno de Estados Unidos y el régimen castrista tuvo lugar en Miami el miércoles 20 de abril, convocada por el influencer Alexander Otaola frente al famoso Restaurante Versailles.

El objetivo de esta protesta era presionar a la administración de Joe Biden e impedir que llegara a algún acuerdo con el gobierno cubano con respecto a la actual crisis migratoria, que presenta cifras alarmantes de hasta 1,500 personas cruzando la frontera en una sola jornada.

El mencionado diálogo migratorio inició el jueves último en Washington. Al respecto, el Departamento de Estado dijo en un comunicado que la delegación de su país encontró áreas de “cooperación exitosa” y “problemas que han sido obstáculos para cumplir con los objetivos de los acuerdos”.

El documentó destacó que “permitir una migración segura, legal y ordenada entre Cuba y los Estados Unidos sigue siendo un interés mutuo" y es consistente con "los intereses estadounidenses de fomentar la reunificación familiar y promover un mayor respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales en Cuba”.

La discusión sobre la implementación de los Acuerdos Migratorios bilaterales estuvo presidida por la subsecretaria adjunta para Asuntos del Hemisferio Occidental, Emily Mendrala, y por el vicecanciller cubano, Carlos Fernández de Cossío.

En este contexto el régimen castrista afirmó que la creciente masividad de los flujos migratorios irregulares son culpa de las autoridades de EE.UU. El canciller Bruno Rodríguez Parrilla manifestó su preocupación por “las medidas del gobierno estadounidense que estimulan la migración, impiden la migración legal y ordenada, y generan las condiciones socioeconómicas que incitan a la emigración".

Las negociaciones migratorias entre La Habana y Washington se regularizaron en 1994-1995, después de una primera ronda sobre deportaciones en 1984, durante la presidencia del republicano Ronald Reagan.

Durante los gobiernos de Bill Clinton y George W. Bush continuaron las conversaciones hasta que se interrumpieron en 2003 tras los sucesos de la llamada Primavera Negra en Cuba, cuando el dictador Fidel Castro encarceló a más de 75 opositores y activistas. El diálogo se retomó durante la administración de Barack Obama, para ser cancelados nuevamente por el ex mandatario Donald Trump.