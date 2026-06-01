Cubanos en México exigen a La Habana romper el silencio ante denuncias de discriminación en Cancún

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Un grupo de cubanos residentes en México exigió a la Cancillería de Cuba y a su representación diplomática en territorio mexicano pronunciarse públicamente ante las denuncias de discriminación que aseguran estar enfrentando compatriotas en Cancún tras los recientes incidentes que involucraron a migrantes cubanos en esa ciudad del estado de Quintana Roo.

A través de un pronunciamiento difundido en redes sociales, los firmantes expresaron su "profunda preocupación" por la falta de una postura oficial de las autoridades cubanas frente a lo que describen como un clima de exclusión que ya estaría afectando a familias trabajadoras ajenas a los hechos que desataron la polémica.

El documento surge después de la fuerte tensión generada en Cancún tras la viralización de un video en el que un ciudadano mexicano denunció haber sido mordido por un perro y posteriormente agredido físicamente por el presunto dueño del animal, identificado como un ciudadano cubano. El caso provocó una ola de indignación en redes sociales, protestas frente a la vivienda del señalado y un amplio despliegue policial para evitar mayores disturbios.

Sin embargo, miembros de la comunidad cubana afirman que las consecuencias han trascendido el incidente original.

Según el pronunciamiento, reportes recopilados por la organización civil CISVAC (Consejo Internacional Sumando Venezuela), dedicada a la atención de migrantes, reflejan casos de cubanos que habrían perdido empleos, enfrentado conflictos relacionados con el alquiler de viviendas y sufrido rechazo laboral a raíz del clima de hostilidad generado en las últimas semanas.

"Vimos con alarma cómo este clima virtual ha trascendido a la vida cotidiana, afectando a nuestras familias trabajadoras totalmente ajenas a dichos acontecimientos", señalaron los firmantes.

Los residentes cuestionaron especialmente la ausencia de declaraciones públicas del Consulado de Cuba en Cancún, ubicado precisamente en la misma zona donde se desarrollaron los acontecimientos que captaron la atención de la opinión pública local.

"Frente a un escenario que exigía proteger nuestra integridad y la imagen colectiva de nuestra comunidad ante la sociedad local, la ausencia de una postura oficial nos ha dejado en una posición de clara vulnerabilidad social y mediática", expresaron.

El reclamo también se extendió a la situación de los migrantes cubanos que permanecen varados en distintas regiones de México o enfrentan procesos migratorios complejos tras ser devueltos desde Estados Unidos.

Los firmantes consideran que existe una falta de gestión diplomática activa para atender los problemas que afectan a los cubanos en situación de tránsito o retorno forzoso, particularmente en la frontera norte mexicana.

En uno de los puntos más críticos del documento, los residentes cuestionaron además que la representación diplomática cubana mantenga vínculos preferentes con organizaciones afines al discurso oficial del gobierno, mientras —afirman— gran parte de la diáspora queda excluida de esos espacios.

"La diplomacia y la asistencia consular deben ejercerse hacia todos nosotros de manera estricta, imparcial y sin sesgos ideológicos de ninguna índole", sostuvieron.

Como parte de sus demandas, solicitaron a la Cancillería cubana emitir un pronunciamiento público sobre la situación en Cancún, establecer canales de comunicación con organizaciones civiles que trabajan con migrantes y asumir una gestión diplomática más activa e inclusiva en defensa de todos los ciudadanos cubanos.

La declaración se produce en medio de crecientes preocupaciones sobre el aumento de expresiones xenófobas contra cubanos en Cancún. Días atrás, Marylín Torres Leal, presidenta de CISVAC, alertó sobre dificultades para acceder a empleos, negativas para rentar viviendas, insultos en espacios públicos e incluso anuncios comerciales donde se especifica que no se aceptan cubanos.

"Mucha gente pagará los platos rotos de otros", advirtió entonces la activista, quien alertó sobre el riesgo de que la situación continúe escalando si no se adoptan medidas para contener el clima de rechazo.

Hasta el momento, ni la Embajada de Cuba en México ni el Consulado de Cuba en Cancún han emitido declaraciones públicas en respuesta al pronunciamiento de los residentes cubanos.