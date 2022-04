Encuentran a cubano que desapareció hace más de cinco días

El cubano Frank Isaac Fernández apareció este jueves en las inmediaciones del primer Conejito de La Habana, tras permanecer cinco días desaparecido, confirmaron a CiberCuba fuentes familiares.

"Se perdió y no recordaba ni los números de teléfono a los que podía llamar. Él reconoce que no está bien de la cabeza", dijo su hermano Diosdado Isaac.

Isaac Fernández, de 54 años, viajó hace más de dos semanas a La Habana para visitar a una prima y decidió regresar unos días después a Placetas, Villa Clara, donde vive toda su familia; fue en ese momento donde dejaron de saber dónde se encontraba.

Pasado un tiempo los familiares pidieron ayuda para encontrarlo, porque además es una persona con trastornos psiquiátricos moderados, que se han agudizado porque no recibe tratamiento médico.

"Él no está bien, no hay los medicamentos antidepresivos que necesita . No se encuentran ni en la calle y por eso anda descontrolado", aseguró la familia.

Tras su llegada a Placetas fue llevado al hospital municipal para conocer su estado de salud, aunque desconocemos los resultados del diagnóstico médico.

"Gracias a todos los que nos ayudaron a encontrarlo sano y salvo", agregaron.

En Cuba no hay un registro público de personas perdidas o desaparecidas y las quejas de los ciudadanos sobre la demora de las autoridades para investigar las denuncias son cada vez más frecuentes.

Las redes sociales se han convertido en el espacio donde las personas comentan y dejan saber su situación y vías de contacto, independientemente de las denuncias que se presentan en la Policía.

Un ejemplo de la demora y falta de transparencia con que se aborda el tema desde la instituciones estatales es el caso de la cubana Yeniset Rojas Pérez, quien lleva desaparecida más de un mes en Villa Clara, tras salir de su trabajo.

A pesar de los intentos de la familia y amistades para conocer su paradero o alguna información que permita localizarla, todo ha sido en vano, según ha denunciado su hermano, el dramaturgo cubano Yerandy Fleites Pérez.