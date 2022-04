Daylin Rodríguez, primera adolescente en representar a Cuba en el certamen de belleza Universal Petite 2022

La joven modelo Daylin Rodríguez representará a Cuba en el concurso de belleza Universal Petite 2022, equivalente al concurso Miss Universo para adolescentes.

Natural de Isla de la Juventud, la modelo de 16 años se mostró emocionada por su elección, y afirmó que estaba lista para empezar a prepararse para el concurso internacional.

"Vamos con toda a representar mi querida CUBA", posteó, al tiempo que agradeció a su mentora Alicia Faccio, directora de la Alicia Faccio Modeling School, donde Rodríguez estudia modelaje.

Modelo cubana Daylin Rodríguez representará a la isla en el Universal Petite 2022. Cortesía de la entrevistada

Rodríguez es natural de Isla de la Juventud. Después de estar 6 años sin sus padres en Cuba, llegó a Estados Unidos en 2019 gracias al programa de reunificación familiar, contó su mamá Yuliet Peña a CiberCuba.

En enero, durante el concurso Florida Petite, realizado en Tampa, compitió en representación de Miami y quedó primera finalista.

Daylin Rodríguez y Alicia Faccio, de Alicia Faccio Modeling School en Miami. Cortesía de la entrevistada

Fue entonces cuando la directora del evento internacional, Hazely Lopez, a quien le gustó el desempeño de Daylin, la invitó a presentarse al Universal Petite 2022 en representación de Cuba. El evento se celebrará en un crucero en Tampa, del 7 al 11 de julio venidero.

Modelo cubana Daylin Rodríguez representará a la isla en el Universal Petite 2022. Cortesía de la entrevistada

Rodríguez será la primera representante de la isla en ese certamen, donde además de mostrar sus cualidades físicas e intelectuales la modelo cubana defenderá a la comunidad migrante en Estados Unidos.

"En este evento nunca se ha presentado una cubana, siempre han ido descendientes de cubanos pero nunca una muchacha nacida en Cuba", comentó la mamá.

Daylin Rodríguez y Hazely Lopez, International Director del Universal Petite Pageants. Cortesía de la entrevistada

"Para Rodríguez es la primera vez en un evento de este formato. Ha estado en pasarelas pero aquí no solo es importante la belleza, sino que prima la inteligencia. Los jueces hacen preguntas que ellos tienen que contestar acertadamente y que tiene un 35 % de peso en la calificación final", subrayó Peña.

Modelo cubana Daylin Rodríguez. Cortesía de la entrevistada

"El formato de este año incluye la defensa de una causa, y en el caso de Daylin se enfocará en el tema de los migrantes y su aporte al desarrollo económico de Estados Unidos", explicó.

"Ella es inmigrante y se basará en su experiencia, aquí miles de latinos enfrentan dificultades con el idioma y a pesar de ello se han superado y son parte de una sociedad donde hoy están empoderados y tienen sus propios negocios. A pesar de empezar aquí de cero son emprendedores y logran echar pa´alante, y esa será su defensa, todo lo que los migrantes pueden lograr en este país, especialmente los niños, que sufren bulling en las escuelas por hablar diferente o ser distintos físicamente. Para los niños empezar en otro país no es menos difícil", aseguró.

En febrero Rodríguez estuvo en la semana de la moda de Nueva York, donde salió a las pasarelas de Time Square como parte del grupo de modelos elegidas por el diseñador Fernando Wong para lucir sus trajes de la temporada.

Concurso Teen Petite Florida, representando a Miami, enero de 2022. Cortesía de la entrevistada

La joven estudió Danza durante cuatro años en Cuba, y piensa ser abogada de Inmigración. Actualmente estudia el grado 11 en una escuela de Miami, y además de su trabajo como modelo se desempeña media jornada como cajera en un supermercado.

"Ella está cursando el 11 grado y tiene muy buenas calificaciones, todas de A y B, algo muy bueno porque a pesar de sus compromisos no ha dejado los estudios de la mano. Ella sabe que los estudios son lo primero. Es una niña muy independiente a sus 16 años, eso me enorgullece porque me demuestra que está enfocada en lo que quiere para su vida. Ella sabe que para lograr todo en esta vida hay que sacrificarse", afirmó Peña, quien la representa mientras sea menor de edad.