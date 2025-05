Samantha Espineira se pronuncia tras ser "enterrada" por Kenny Robert: "Con calidad humana se nace"

Vídeos relacionados:

Ni lápidas, ni cementerios, ni Coca-Colas baratas. La modelo cubana Samantha Espineira decidió no rebajarse al ring de las indirectas venenosas en redes sociales y en su lugar lanzó una historia en Instagram que muchos han interpretado como una respuesta a Kenny Robert.

En un reciente episodio de drama digital Kenny, en su personaje de Jéssica, respaldó un comentario del reguetonero Ovi, asegurando que Samantha es “más barata que una Coca-Cola”, y que la historia que vende es la de una telenovela de Univisión. Ante semejante afrenta, todo parece indicar que la modelo no se quedó callada.

“Con calidad humana se nace. No es un título, ni una apariencia, ni algo que se aprende repitiendo frases bonitas, es una esencia que viene desde adentro, una luz que no necesita escenarios para brillar. Se nota en los pequeños gestos: en la forma de mirar, de escuchar con el corazón, de tratar a los demás con respeto y empatía, incluso cuando no hay nada que ganar a cambio. La calidad humana está en quien ayuda sin necesidad de testigos, en quien pide perdón sin orgullo y agradece con sinceridad”, escribió Samantha en la sección efímera.

Captura Instagram / Samantha Espineira

Aunque no menciona a nadie por nombre (ni falta que hace), las pistas son tan claras como un cartel de neón: “Hay personas que no necesitan decir mucho para inspirar paz: simplemente su presencia abraza, no buscan protagonismo, pero su bondad los vuelve inolvidables no se trata de ser perfecto, se trata de ser genuino, porque al final, lo que verdaderamente deja huella no es lo que haces, sino la forma humana y honesta en la que lo haces, y eso... no se aprende, se nace”.

Casualmente, tras esta publicación Kenny se apareció con una foto en un cementerio rodeado de lápidas con los nombres de Samantha, Hallel Génesis y Rachel Arderi, un entierro simbólico que ni en novela turca, pero que deja claras sus intenciones.

