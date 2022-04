Activista Saily González denuncia aumento de delincuencia en Cuba

La activista cubana Saily González Velázquez denunció este domingo el aumento de la delincuencia en Cuba, luego de que sustrajeran un tubo de luz fría de la fachada de su casa en la ciudad de Santa Clara.

“Anoche nos robaron el tubo de luz fría del portal. Ayer en la mañana se robaron un costillar de cerdo de la placita de mi barrio. Esta semana le llevaron el celular a la vendedora de esa misma placita desde el mostrador donde lo tenía cargando. A medida que crece la miseria crece también la delincuencia…¿Y la policía? Vigilando que no ocurra ni una sola tanganita 'contrarrevolucionaria'. Los robos no son problema suyo”, escribió González Velázquez en su cuenta oficial de Facebook.

Más de 329 personas han reaccionado a la publicación de la activista y señalaron en sus comentarios que lo que ella cuenta es el “verdadero resultado de la ROBOLUCIÓN” y de sus cómplices, enfocados en perseguir a los opositores.

“Este semana robaron mi casa me llevaron casi todo, Cuba cada día duele más”, “Ese es el resultado del fracaso revolucionario, la involución que está destruyendo nuestra isla entre comunistas, oportunistas y delincuente, que Dios se apiade de nuestro humilde pueblo”, “Así mismo, mientras no cambien de idea los ladrones revolucionarios, no hay problema”, afirmaron algunos internautas.

La propia González Velázquez dijo a la activista Angelina Fernández que la Seguridad del Estado debería utilizar la cámara de vigilancia que pusieron en la esquina de su casa para al menos mantener la seguridad del barrio y descubrir a los delincuentes.

Fernández había señalado que la policía la vigilaba incluso hasta horas de la madrugada y que el día que se habían ido temprano le robaron a uno de sus vecinos, que se quejó con ella de la falta de interés de las fuerzas del orden en los problemas del pueblo.

El aumento de la delincuencia en Cuba tuvo como víctima reciente a la actriz Ana Nora Calaza a quien le robaron su bicicleta eléctrica, supuestamente resguardada en un parqueo. La hija de la artista, Jessica Samada hizo la denuncia en redes sociales, donde criticó la tardanza de la policía en acudir al lugar del hecho y la respuesta insólita de un oficial que responsabilizó al parqueador, quien ahora le debía 24,000 pesos cubanos.

A inicios de abril, un grupo de vecinos capturó a un hombre que supuestamente le arrebató un teléfono celular a una persona que esperaba en una parada de ómnibus cerca de la Virgen del Camino, en el habanero municipio San Miguel del Padrón.

Imágenes difundidas en las redes sociales mostraron que, tras ser atrapado e inmovilizado con las manos en la espalda, los responsables de su captura optaron por meterlo en un tanque de basura, aparentemente para que no pudiera escapar.

Otro incidente muy similar a este tuvo lugar en marzo, en el Reparto Eléctrico, en el municipio Arroyo Naranjo de La Habana, donde otro grupo de personas se tomó la justicia por sus manos y capturó a un presunto ladrón de celulares.

En esa oportunidad los vecinos no recurrieron a la violencia física sino que sentaron al sospechoso en la acera con las manos atadas a la espalda. Muchos aprovecharon la ocasión para insultar al hombre, antes de que llegara la policía.

Durante los primeros días de ese mes, las fuerzas del orden lograron capturar a cuatro personas implicadas en el robo de seis motos eléctricas. Al parecer los sospechosos formaban parte de una misma red delictiva.

La investigación inició luego de que se identificara un mismo modus operandi tras la denuncia de una de las víctimas en la estación de policía de Siboney, municipio Playa, tras la sustracción de tres motos.