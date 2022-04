Roban moto eléctrica a la actriz cubana Ana Nora Calaza

La hija de la reconocida actriz cubana Ana Nora Calaza denunció en su muro de Facebook la sustracción de la bicicleta eléctrica de su madre de un parqueo.

El hecho ocurrió el jueves pasado en La Habana.

Jessica Samada, hija de la artista, cuestionó también la tardanza de la policía en actuar y la insólita respuesta que le dio el agente como "solución" al robo.

La denunciante publicó una foto de la afectada junto a la presentadora Yumié Rodríguez, mientras practicaba la conducción del ciclomotor, que era, dijo, lo único que después de más de 60 años "de trabajo y entrega total a este país se ha podido comprar".

"Qué tristeza, cuando hoy (14 de abril) amanece con la noticia de que se la robaron del parqueo. Pero la mejor parte es que la moto se la robaron en la mañana y la policía llegó en la tarde, y el policía explica que el parqueador le debe 24,000 pesos, ya que en nuestro país el dólar equivale a 24, y fin del problema", relató.

Para Samada, su mayor preocupación ahora es cómo explicarle a su hijo, nieto de la actriz, que la solución a situaciones así no es irse del país.

"Cuando ve que su abuela con 70 años sufriendo por una basura de bicicleta eléctrica, que lleva 65 años esperando un sueño que nunca llegó", cuestionó.

La joven recordó que su madre, quien ha dedicado toda su vida a actuar para los niños, trabajó en cientos de comunidades gratis, "mientras los hijos y nietos de los ministros andan en carro".

"Como le explico que todos los premios, medallas y diplomas fue el entretenimiento de 60 años. En fin, seguro Con filo me explica, porque yo me siento muy confundida", concluyó.

Tras el robo sufrido por la Ana Nora Calaza, varios usuarios de la red social se solidarizaron con ella en el post de su hija.

El internauta Jesús Rosabal apuntó: "Qué triste, pero cierto… ¿Dónde están los de Día y Noche que lo resuelven todo?", a lo que Francisco Juan replicó "Pues no se cansan de decir que Cuba es el mejor país con la mejor seguridad".

Más categórica fue Janis Estepe, que escribió: "Muy cierto todo lo que explicas, pero sabes cuál es la respuesta: Que en este país de mierda nada, pero nada, vale la pena".

Otra usuaria, Mayra Padilla, intentó restarle gravedad a la situación con la manida comparación con Estados Unidos: "Tal vez allá en el país de las maravillas no te quitan la bicicleta: te violan. Prueba andar a la 1:00 am para ver si puedes como aquí", a lo que Estepe replicó: "Vete para que te atiendas la vista en la Liga contra la Ceguera, muchacha. 'Aquí no pasa nada, no'. Con tanta gente que matan hasta por un celular".

Por su parte, en alusión a los hechos del 11 de julio y a la agilidad con que el gobierno actúan ante la disidencia, Sandra de la Torre recordó: "Nos tuvieron un mes rodeados de boinas negras y hombres vestidos con pulóveres rojos y azules. Si sacaran a todos esos para la calle, seguro que no había ni un robo más". "Seguro", respondió Samada.

El robo de motos eléctricas es una constante en los últimos tiempos en Cuba.

En marzo pasado, cuatro individuos fueron detenidos en La Habana por sustraer seis motos eléctricas.

Aprovechando la madrugada, los ladrones forzaban las cerraduras de casas o garajes para hacerse con el botín. Un registro en el edificio de residencia de la persona que vendía las piezas de los vehículos robados, posibilitó el hallazgo de una moto y de varias partes de otras.

En casa de otro individuo se encontraron tres de las motos sustraídas. Cuatro personas, dos encargadas de robar los vehículos y otras dos que las recibieron, terminaron en la estación policial.