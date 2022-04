Liberados Ángel Moya y Berta Soler tras 15 horas de detención arbitraria

Ángel Moya y Berta Soler Foto © Facebook / Ángel Moya y Berta Soler

El expreso político de la Primavera Negra, Ángel Moya, y la integrante de las Damas de Blanco, Berta Soler, fueron liberados en la madrugada de este lunes luego de 15 y 16 horas detenidos, respectivamente.

En una publicación en su perfil de Facebook, Moya denunció el decimocuarto domingo represivo contra la organización opositora.

“A las 11y25 am Berta Soler líder de Las Damas de Blanco y yo salimos de la sede nacional de la organización ubicada en Lawton-La Habana, las fuerzas represivas combinadas de la Seguridad del Estado y la Policía integradas por mujeres, que previamente estaban apostadas junto a las paramilitares, nos arrestan y nos conducen hacia autos con chapa privada siendo trasladados hacia la U/P de Guanabacoa en mi caso y a Berta hacia la U/P de San Miguel del Padrón, ambas ubicadas en La Habana”, señaló Moya.

Según la publicación, le impusieron 30 pesos de multa y lo confinaron en una celda sin baño y sin agua hasta las 5:00 am. de este lunes, cuando lo liberaron en la vía pública cerca de la sede de las Damas de Blanco, al igual que a Berta Soler, a quien soltaron a las 4:25 am.

“Llama la atención lo siguiente, desde que Berta y yo en el mes de marzo del presente fuimos advertidos por los represores de la Seguridad del Estado que nos encarcelarían, en cada liberación los domingos nos van sumando una hora de detención arbitraria”, comentó Moya en su post.

Antes de ser detenidos este domingo, el opositor cubano había denunciado también en redes sociales la presencia de represores paramilitares al doblar de la sede nacional de Las Damas de Blanco.

Ambos activistas mostraron en sus redes cómo las fuerzas policiales y de la Seguridad volvieron a estacionar un remolque y su contenedor como instrumento represivo contra los que saldrían de la sede nacional de Las Damas de Blanco.

Desde que la organización opositora anunció el pasado enero que volverían a las calles para reclamar la libertad de todos los presos políticos cubanos, incluidos los manifestantes del 11J, no ha pasado un domingo en que las integrantes de las Damas de Blanco y el expreso político Ángel Moya no hayan sido sitiados, reprimidos, multados y encarcelados.