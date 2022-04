Fallece el actor y director teatral cubano Francisco "Pancho" Rodríguez

Francisco "Pancho" Rodríguez Cabrera en El viejo y el mar Foto © Pacheco

El actor y director teatral Francisco "Pancho" Rodríguez Cabrera falleció este martes en Matanzas, a los 67 años, luego de una vida dedicada al arte de las tablas.

Una publicación del periódico Girón en Facebook señaló que “el teatro matancero está de luto pues ha perdido a uno de sus mejores hijos. Francisco "Pancho" Rodríguez falleció dejando un dolor infinito, una ausencia irreemplazable...”. La nota del medio de prensa no dio a conocer las causas del deceso.

La carrera de más de 40 años de Rodríguez Cabrera estuvo ligada siempre a su provincia natal y al teatro callejero.

Luego de graduarse del Instituto Superior de Arte (ISA) en 1981, sus primeras presentaciones fueron ante el público matancero en la sala Milanés como parte de la compañía teatral El Mirón Cubano, heredera del Grupo Dramático de Matanzas, según contó en una entrevista a Radio 26 el pasado año.

De esa época resaltan sus protagónicos en Caliente, caliente que te quemas (1983), El cruce sobre el Niágara (1985) y El gato de Chinchilla o la locura a caballo (1987), esta última con la que recorriera los ingenios azucareros de Matanzas; una obra que se exhibió además por toda Cuba y en Alemania.

Pancho en El gato de Chinchilla / Foto: Radio 26

A partir de 2005, Pancho asumió la dirección artística y general de El Mirón Cubano, colectivo del que formó parte hasta 2008 y en el que dirigió varias obras.

Sin embargo, fue el teatro callejero lo que más enamoró a Pancho. Se especializó en el arte del clown en Estados Unidos y en Cuba, llegó a ser presidente de la Jornada Nacional de Teatro Callejero, celebrada con carácter bianual en Matanzas.

En declaraciones a Girón dijo en una oportunidad: “Yo creo que lo principal del teatro callejero es sacar la obra de la sala, es decir de la arquitectura concebida para ello, que a veces no permite una comunicación tan directa con el público”.

Para Pancho, el teatro callejero era una experiencia única porque se involucra al espectador que transita y los actores tienen que atraer a las personas y lograr que se integren al espectáculo. Su última interpretación en las calles matanceras y de otras ciudades de Cuba fue con el papel de Santiago en El viejo y el mar, a partir de 2015.

“Mi último espectáculo y más significativo es El viejo y el mar, una trama que tiene que ver con mi vida, con las circunstancias personales que estaba pasando; me sentía un poco solo, apartado. Siempre lo quise montar. Me inspiré en recuerdos de mi padre cuando paseábamos por la ciudad, en la propia obra de Hemingway y lo considero como mi tesis de teatro de calle. Lo hice con mis hermanos y voy diciendo unos textos del poeta popular Seboruco, que me encantan…”, dijo Pancho a Radio 26.

Pancho en El viejo y el mar / Foto: Pacheco

Durante más de tres décadas, Pancho participó en varias ediciones de los eventos teatrales más importantes de Cuba: el Festival de Teatro de La Habana, el Festival Nacional de Teatro de Camagüey y las Jornadas de Teatro Callejero.

Sus obras recorrieron escenarios de Europa (Alemania, España), América Latina (México, Venezuela, Colombia) y Estados Unidos durante eventos internacionales.

Como actor, interpretó personajes en una treintena de obras y fungió además como director artístico en piezas como Zancos y juegos, de Francisco Rodríguez; El gato Currutaco, de Jesús del Castillo; Naufragio de la fe, de Lilian S. de los Reyes; y Balada del Marino, de Ulises Rodríguez, esta última, Premio Caricato a Mejor puesta en escena de Teatro de Calle. También obtuvo premios y reconocimientos en festivales de teatro de La Habana, Berlín (Alemania), Camagüey y Matanzas, entre otros.

Una dolencia crónica le impidió continuar cerca de las tablas. En su perfil de Facebook, Noslén González, de Cultura matancera, expresó que Pancho es ese “hombre que siempre amó y respetó a su profesión, un matancero que hizo de cada calle de la ciudad un escenario. Pancho siempre será recordado por quienes lo conocimos como un eterno juglar montado en sus zancos, siempre será aquel alegre payaso de Zancos y Juegos, será recordado en cada obra de su Teatro El Mirón Cubano”.