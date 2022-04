Alertan de cubanos que se tiran delante de autos de turismo en busca de dinero

Una cubana advirtió a los conductores que tienen previsto visitar el Santuario del Cobre, en Santiago de Cuba, que tengan cuidado con personas que se dedican a tirarse delante de los vehículos de renta turística con intención de simular atropellos para buscar un acuerdo económico inmediato como compensación.

“En la salida de Palma Soriano, Carretera Central vía el Cobre se le están tirando delante de los carros de renta. Me sucedió hoy con mi hijo residente en el extranjero. Gracias a Dios pudimos seguir. Como es de entender, no paramos”, advirtió Beberly Azucena Miranda Beltrán en el grupo de Facebook Accidentes Buses & Camiones.

La mujer añadió que al reportarlo al policía que estaba en la iglesia y al resto de trabajadores del lugar, estos les comentaron que “son muchos los casos reportados”.

“Por favor, mucha precaución desde Palma Soriano hasta la Iglesia del Cobre”, concluyó la internauta.

“Vivo en Holguín. Tengo 67 años y desde niña visito la Iglesia del Cobre. Si no lo veo, no lo creo”, reiteró la mujer en los comentarios a su publicación. “Mis tres hijos viven fuera de Cuba y no quisiera que nunca más pasen por ahí", concluyó.

Varios internautas aseguraron haber sido víctimas de experiencias similares.

"Muy cierto, aún estoy de vacaciones por acá y hace dos días fui a pagar una promesa y es muy real. Partida de vagos y descarados amantes del dinero fácil", escribió una comentarista.

"Yo conocí a uno que se dedicaba a eso hasta un día que un tur le dio duro duro y no paró. Más nunca lo hizo, pero cuenta que le dieron en varias ocasiones dinero para dejar todo ahí. Mucho cuidado", acotó otro.

“Hace muchos años que hacen esto. Una vez nos pasó pero estábamos informados e íbamos con bates y y gracias a Dios no pasó nada y se fueron. Para que lo sepan, esto es frecuente", aseveró una tercera internauta.

Varios comentaristas cuestionaron el papel de las autoridades que, a pesar de saber lo que sucede, no montan un operativo ni hacen nada para impedirlo.

"Si las autoridades saben que está sucediendo con mucha frecuencia por las quejas ¿A qué están esperando? ¿Por qué no toman medidas? ¿Cuándo van a actuar? ¿Cuándo asesinen a un grupo de personas que vengan en un auto?", se preguntó un cubano indignado.

Pregunta a la que respondió un comentarista alegando que “los policías también recogen sus propinas de esos delincuentes y vagos”; otro opinó que mientras tales actos de delincuencia “no afecten los intereses del gobierno, no tomarán medidas".

Varios insistieron en que la Policía está tan concentrada en hacer frente a la oposición política en el país que permanecen muy lejos de su función básica, que es velar por la tranquilidad ciudadana.

“Porque es mejor vigilar y hacer operativo a los opositores dentro de sus casas”; “La Policía está para vigilar y prohibir salir de su casa al ciudadano que piensa diferente...en eso se les va el tiempo. No están para frenar la ola de delincuencia”, insistieron un par comentaristas.

No faltó la sugerencia de que la Policía coja un tur y se vistan de civil para atraparlos, idea que encontró apoyo aunque algunos ven que ese sería un argumento de la serie policíaca "Tras la huella" con pocas posibilidades de convertirse en realidad.

En los últimos meses -coincidiendo con la irrefrenable inflación y la imparable crisis económica- aumentaron en Cuba de forma notable los reportes sobre robos violentos en la vía pública, tanto de vehículos ligeros como motocicletas como de teléfonos celulares y otros efectos personales de valor, principalmente en La Habana.

También se multiplicaron los vídeos y denuncias en redes sociales que muestran a ladrones y asaltantes atrapados in fraganti por los ciudadanos, impulsados a tomar esa actitud ante el aumento de delitos y la pasividad de la policía.