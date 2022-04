Kim Kardashian responde con contundente mensaje a quienes la acusan de usar Photoshop en su abdomen

No es la primera vez que ocurre, y seguramente tampoco será la última. Kim Kardashian compartió algunas fotos luciendo prendas de su marca de ropa en su perfil de Instagram, y automáticamente miles de usuarios la acusaron de utilizar Photoshop en las imágenes. La razón: no aparecía su ombligo en las instantáneas.

Ante la avalancha de acusaciones de las que se hicieron eco algunos medios, la empresaria decidió zanjar ella misma la polémica de forma contundente.

Cansada de los comentarios, Kim acudió a sus historias de Instagram para compartir algunas capturas de medios que decían que había editado sus fotos.

"¿Inseguridades con mi ombligo? Bien... ¿Por qué no os dirigís a skims.com para conseguir unos pantalones de tiro alto que tapen vuestro ombligo como he hecho yo? Sois bienvenidos allí". Así respondía la socialité en sus redes sociales, donde publicó también un boomerang para ver la imagen en movimiento y demostrar que la imagen no estaba retocada.

Captura Instagram / Kim Kardashian

Aunque las hermanas Kardashian han sido acusadas en más de una ocasión de recurrir a la ayuda del Photoshop para perfeccionar la imagen que proyectan en sus redes sociales, en esta ocasión, Kim Kardashian no lo ha dejado pasar y ha demostrado que no era el caso.

Sin dejar que ninguno de los comentarios negativos que le dedicaron perturbe el gran momento que está viviendo en su vida profesional y personal, la hermana más famosa del Clan volvió a compartir nuevas fotos con su novio, el cómico Pete Davidson, que fueron tomadas el día del preestreno de su nuevo reality, The Kardashians.

