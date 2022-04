Marco Antonio Solís, reconocido como Persona del Año 2022 por los Latin Grammy

El músico mexicano Marco Antonio Solís será reconocido en los próximos Latin Grammys con el Premio Persona del Año. Un reconocimiento especial con el que la Academia Latina de la Grabación rinde homenaje a sus más de cuatro décadas de trayectoria dentro de la música.

Fue a través de sus redes sociales que la Academia desveló que en la próxima edición de los premios más importantes de la música latina será Marco Antonio Solís la persona homenajeada.

"Cada año reconocemos a una figura de la música latina que ha causado impacto. Nos enorgullece anunciarles que el cantautor, productor, y músico, Marco Antonio Solís será la Persona del Año 2022. Ganador de cinco #LatinGRAMMY y nominado a seis GRAMMYs, Solís será homenajeado por su carrera de más de cuatro décadas como intérprete multifacético y uno de los artistas mexicanos más exitosos de todos los tiempos", comentaron en Instagram.

"Es una leyenda viviente y una de las figuras más emblemáticas de la música latina", dijo Manuel Abud, CEO de La Academia Latina de la Grabación, sobre el cantante. "Es un artista que transciende brechas generacionales conmoviendo a millones de personas con su lírica que inspira mayor aceptación y entendimiento".

"Me encuentro muy emocionado y agradecido con La Academia Latina de la Grabación por esta distinción tan especial y de tanto valor para mi carrera y mi vida personal. Quiero compartir este sentimiento con todos aquellos que me han inspirado, y a los que he podido inspirar también para lograr ocupar el lugar que el público me ha hecho merecedor a través de esta bendición que se llama música", dijo el mexicano, según recoge el comunicado de prensa de la Academia.

Será en la vigesimosegunda edición de los premios cuando el famoso cantante será homenajeado con este especial reconocimiento. Hasta el momento, se desconoce la fecha en la que se celebrarán los prestigiosos galardones.

Rubén Blades, Juanes, Maná, Alejandro Sanz, Marc Anthony, Shakira o Julio Iglesias son algunos de los artistas que han recibido este premio en ediciones anteriores.

¡Enhorabuena, Marco Antonio Solís!

