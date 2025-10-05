Yoyi cumple el sueño de su abuela: Ver a Marco Antonio Solís en concierto

El creador de contenido cubano José Mesa, Yoyi como lo conocen en redes, conmovió a sus seguidores al hacer realidad uno de los mayores anhelos de su abuela Yiya: asistir a un concierto de Marco Antonio Solís, su artista preferido.
Acompañado de su pareja, el también comediante y creador de contenido Preña Palma, Yoyi sorprendió a su abuela con esta experiencia inolvidable y compartió en Instagram el emotivo momento en que le dio la noticia antes de salir de casa.
“¡Le dimos la sorpresa de toda su vida, conocer a su artista favorito de siempre, un sueño hecho realidad! Cuando lo conoció y saludó se emocionó tanto, que no podía creerlo, se tiró su foto para el recuerdo, qué lindo poder ser parte de esto. Gracias Dios por darme la bendición de tenerla y más cumplirle su deseo”, escribió Yoyi junto a un video que ha emocionado a miles de internautas.
Durante el concierto, la señora no dejó de cantar, bailar y emocionarse con cada tema del legendario artista mexicano, quien interpretó varios de sus grandes éxitos que han marcado generaciones.
Las imágenes muestran la felicidad y el asombro de la abuela, quien no pudo contener la emoción mientras disfrutaba cada instante del espectáculo, acompañada por sus nietos, viendo a Marco Antonio Solís darlo todo en el escenario.
Preguntas frecuentes sobre Yoyi y su emotivo gesto hacia su abuela
¿Quién es Yoyi y qué hizo para sorprender a su abuela?
Yoyi es el creador de contenido cubano José Mesa, conocido por sus seguidores en redes sociales. Sorprendió a su abuela Yiya llevándola a un concierto de su artista favorito, Marco Antonio Solís, cumpliendo así uno de sus mayores sueños.
¿Qué impacto tuvo el gesto de Yoyi en las redes sociales?
El gesto de Yoyi conmovió a miles de internautas, quienes vieron el video del emotivo momento compartido en Instagram. Las imágenes de su abuela emocionada han generado una ola de reacciones positivas, destacando la importancia de cumplir los sueños de los seres queridos.
¿Cómo ha sido la trayectoria de Yoyi en Estados Unidos?
Yoyi celebró recientemente sus 10 años en Estados Unidos, donde ha logrado establecerse y cumplir varios sueños personales. Ha obtenido la residencia permanente, la ciudadanía estadounidense, y ha reunido a su familia en el país, destacando el esfuerzo y la superación personal en su mensaje a sus seguidores.
¿Qué representa Marco Antonio Solís para la abuela de Yoyi?
Marco Antonio Solís es el artista favorito de la abuela de Yoyi, y asistir a su concierto fue un sueño hecho realidad para ella. Durante el evento, la abuela no dejó de cantar y bailar, mostrando su admiración y cariño por el legendario cantante mexicano.
