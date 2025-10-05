Yoyi cumple el sueño de su abuela: Ver a Marco Antonio Solís en concierto

El creador de contenido cubano José Mesa, Yoyi como lo conocen en redes, conmovió a sus seguidores al hacer realidad uno de los mayores anhelos de su abuela Yiya: asistir a un concierto de Marco Antonio Solís, su artista preferido.

Acompañado de su pareja, el también comediante y creador de contenido Preña Palma, Yoyi sorprendió a su abuela con esta experiencia inolvidable y compartió en Instagram el emotivo momento en que le dio la noticia antes de salir de casa.

“¡Le dimos la sorpresa de toda su vida, conocer a su artista favorito de siempre, un sueño hecho realidad! Cuando lo conoció y saludó se emocionó tanto, que no podía creerlo, se tiró su foto para el recuerdo, qué lindo poder ser parte de esto. Gracias Dios por darme la bendición de tenerla y más cumplirle su deseo”, escribió Yoyi junto a un video que ha emocionado a miles de internautas.

Durante el concierto, la señora no dejó de cantar, bailar y emocionarse con cada tema del legendario artista mexicano, quien interpretó varios de sus grandes éxitos que han marcado generaciones.

Las imágenes muestran la felicidad y el asombro de la abuela, quien no pudo contener la emoción mientras disfrutaba cada instante del espectáculo, acompañada por sus nietos, viendo a Marco Antonio Solís darlo todo en el escenario.

