Seguridad del Estado amenaza a madre de preso político con quitarle custodia de sus hijos

La Seguridad del Estado amenazó a Maylín Fajardo, madre de uno de los menores de edad que protestó el 11J, con quitarle la custodia de sus hijos si continuaba denunciando la situación de los presos políticos de Cuba.

"Quiero hacerles saber que no me voy a callar, porque si me callo es como si estuviera de acuerdo con esa condena de 14 años, como si hubiese matado a alguien", escribió la madre de Lázaro Noel Urgellés Fajardo en su perfil de Facebook.

Urgellés Fajardo es uno de los menores de edad que recibió una excesiva condena de privación de libertad por el presunto delito de sedición, situación que han denunciado ONGs, activistas, opositores y naciones democráticas, y la madre del adolescente es una de las principales críticas del proceso.

"Si algo me pasa a mí o a mis hijos los hago responsables a ustedes porque no me voy a callar, porque la palabra madre la tengo bien presente y bien clara", advirtió Fajardo a la policía política cubana.

Asimismo, recordó que está dispuesta a continuar defendiendo a su hijo en todos los espacios posibles, y a los presos del 11J.

"Nunca he dudado en dar un paso adelante por ninguno de mis hijos y no va a ser ahora que me voy a rajar. Patria y Vida. Libertad para todos los presos injustamente", finalizó.

En una denuncia anterior, Mailyn Fajardo reconoció que desde que sentenciaron a su hijo por manifestarse en la Esquina de Toyo, en la barriada habanera de Santo Suárez, "no tiene vida".

“No puedo dormir pensando en mi niño, quien es el mejor hijo que puede tener una madre, pero el gobierno se empeña en separarlo de mí y de sus hermanos. No tengo vida hace nueve meses”, apuntó en su perfil de Facebook.