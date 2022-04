Madre de menor condenado a 14 años de cárcel por el 11J: "No tengo vida"

Lázaro Noel Urgellés Fajardo, manifestante del 11J Foto © Facebook/Lázaro Noel Urgellés Fajardo

La madre del menor cubano Lázaro Noel Urgellés Fajardo aseguró que no tiene “vida” desde que sentenciaron a su hijo de 16 años a 14 años de cárcel por manifestarse en la Esquina de Toyo, en La Habana, durante las protestas del 11J.

“Son apenas las 11:45 de la noche y como siempre no puedo dormir pensando en mi niño, quien es el mejor hijo que puede tener una madre, pero el gobierno se empeña en separarlo de mí y de sus hermanos. No tengo vida hace nueve meses”, apuntó este domingo Mailyn Fajardo en su perfil de Facebook.

También denunció que “el maltrato que viven esos niños no es fácil. Para tan corta edad, la falta de alimentación, de atención médica. Todo se los roban, no están seguros y nosotras las madres tampoco”.

Fajardo expuso, además, que “ahora los obligan a firmar papeles de que ellos están bien y que no les falta nada”.

“Eso es mentira, como todo lo que dicen y no hacen, por ejemplo, que no hay menores presos, y ellos ¿qué carajo son? Nos tienen locos, sin aliento, pero nosotras ahí fuertes. No vamos a cansarnos. Eso nunca, hasta el final”, apuntó.

Fonseca en su publicación refirió que a su hija Naomis se le cae el pelo y llora mucho porque extraña a su hermano y que su otro hijo de cuatro años, cada vez que va a la cárcel, le pide irse a Lázaro Noel que regrese a la casa, porque “él fue como su padre por casi cuatro años”.

Asimismo refirió que a su hijo menor, de apenas dos meses de nacido, le están haciendo estudios del corazón “por tanto sufrimiento que cogió por mí, cuando detuvieron a Lachy yo tenía tres meses de embarazo”.

En esta publicación, la madre del menor del 11J reiteró su pedido de libertad para los presos del 11J. “Abajo tanta crueldad. Patria y Vida!!!”, sostiene, además.

En otro mensaje, Fonseca refiere que lleva nueve meses de tortura, desde que la separaron de su hijo.

“Hace nueve meses que no sé lo que es dormir bien, ni tener tranquilidad. Para cualquier madre, nueve meses es felicidad si fueran otras circunstancias, pero para nosotras se convierte en agonía. Unámonos en una sola voz fuerte y pidamos Libertad, Patria y Vida”, añadió en esa publicación de su perfil en Facebook, donde hay otras más en la que expone el dolor que siente por el encarcelamiento del mayor de sus cuatro hijos.

Fonseca también en otra publicación relató los trabajos que pasa para ir a ver a su hijo en la cárcel.

“Mira la hora que es, mañana tengo visita con mi hijo Lázaro, y no he conseguido un carro. No aparece nada. Seguridad [Estado], ya que lo metiste en esto, búscame un transporte para ver a mi hijo, porque tengo tres hijos más, a quienes les quito una pila de cosas para llevárselo al que más lo necesita. Dejen la tortura ya y sueltena esos niños. Libertad!!!!, comentó Fonseca en esa ocasión.

Lázaro Noel fue detenido por manifestarse en el municipio de Diez de Octubre, en la conocida Esquina de Toyo. Fue condenado por los supuestos delitos de sedición y hurto a 14 años de privación de libertad.

Según el expediente de la Fiscalía, supuestamente Lázaro Noel sustrajo de la patrulla que volcaron los manifestantes en la referida zona de La Habana unaa jaba de nylon que contenía ocho mil pesos cubanos.

Además de los 14 años de cárcel, este menor deberá resarcir a la Unidad Provincial de Patrullas la suma de 4,147.04 CUP por los daños que le ocasionaron a la patrulla 388.

El juicio a los manifestantes de la Esquina de Toyo se hizo más notorio porque el Tribunal Provincial de La Habana dictó sentencias de hasta 25 años de privación de libertad bajo cargos de sedición a 32 cubanos, incluidos menores de edad.

De acuerdo con el fallo del Tribunal consultado por CiberCuba, entre los acusados se cuentan seis menores en el momento de las protestas, a los que la Fiscalía había propuesto rebajar las peticiones de condenas al cierre del juicio.

Así había venido sucediendo en procesos judiciales anteriores, en los casos de personas de 18 años y menores cuyas sentencias ratificaron las solicitudes fiscales de reducción de penas.

Sin embargo, en el caso de los manifestantes de Toyo, en el municipio habanero de Diez de Octubre, los jueces ignoraron las reducciones de condenas propuestas por el fiscal el último día del juicio, amparado por la discrecionalidad que otorga la ley para menores de 20 años. Las sentencias dictadas resultaron ser muy superiores a lo esperado.

Por ejemplo, la petición fiscal de Kendry Miranda Cárdenas, de 17 años, fue reducida de 20 a 10 años de prisión y, sin embargo, fue condenado a 19 años de privación de libertad. A Lázaro Noel Urgellés Fajardo, de apenas 16 años, también se la disminuyeron de 13 a 10 años, pero la sentencia firme ha sido de 14 años.

Rowland Jesús Castillo Castro, de 17 años, cuya petición fiscal de 23 años de cárcel fue reducida a 12, deberá enfrentar 18 años de privación de libertad; mientras que Brandon David Becerra Curbelo (18) a quien pedían 18 años de cárcel y luego rebajaron a cinco de prisión domiciliaria durante el juicio, quedo con una sentencia de 13 años de privación de libertad.

En similar situación se encuentra Giuseppe Belaunzarán Guada, de 16 años, quien vio reducida la sanción pedida por Fiscalía de 13 años de privación de libertad a 8. La sentencia firme dada a conocer este miércoles es de 10 años tras las rejas, que constituye la pena más baja entre los 32 sancionados en esta ocasión.

Brayan Piloto Pupo, de 16 años, al que pedían de cárcel los mismos años de vida que tiene, ahora deberá enfrentar 13. Las edades ilustradas hasta aquí corresponden al momento de las manifestaciones el 11 de julio.